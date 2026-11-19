Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) -- Las salas de cine de Argentina se renuevan con importantes estrenos programados para hoy, ofreciendo opciones para todos los gustos y edades. Este jueves, las películas más esperadas llegan a las pantallas, justo a tiempo para el fin de semana largo que se avecina, gracias al feriado del Día de la Soberanía Nacional.

Entre los estrenos más destacados se encuentra Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping), una nueva precuela que promete captar la atención de los fanáticos de la saga. Ambientada 24 años antes de los eventos que rodean a Katniss Everdeen, la película sigue la historia de un joven Haymitch, quien debe enfrentar una edición de los juegos aún más brutal que las anteriores. La sinopsis describe cómo, en la mañana de la cosecha de los 50° Juegos del Hambre, Haymitch Abernathy es seleccionado para participar en una competencia conocida como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, donde cada distrito debe entregar el doble de tributos.

Otro estreno que genera expectativa es Yo soy Rocky (I Play Rocky), que celebra el 50.° aniversario de la icónica película Rocky. Esta producción narra la lucha de Sylvester Stallone en los años 70 para escribir y protagonizar su propia historia. Interpretado por Anthony Ippolito, el film muestra cómo un actor desconocido, sin recursos ni conexiones, se aferra a su convicción de ser Rocky Balboa, enfrentando constantes rechazos de los estudios cinematográficos.

En el ámbito nacional, destaca Recen por mí: La historia de Francisco , dirigida por Facundo Bartucci. Este film retrata la vida de Jorge Mario Bergoglio, desde su infancia en Buenos Aires hasta su ascenso al papado como papa Francisco.

Otra de las propuestas es Carne , dirigida por Tomás Marichal Urbán. Esta película, que llegó a las salas uruguayas antes, plantea una crisis social y económica en un país cuya identidad está ligada al consumo de carne, tras la extinción del ganado. El protagonista, Matías, un empresario marcado por un oscuro pasado familiar, intenta implementar una controvertida ley para salvar la industria cárnica.

Los amantes del terror pueden disfrutar de La asistente de la morgue (The Mortuary Assistant), basada en el popular videojuego. La trama sigue a Rebecca Owens, quien comienza a trabajar en una funeraria en Connecticut, solo para descubrir que el lugar esconde oscuros secretos, incluyendo rituales satánicos y presencias inquietantes.

En el ámbito internacional, se presenta Minotauro , una película ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes y candidata al Oscar. Ambientada en Rusia durante la invasión de Ucrania, sigue a un ejecutivo enfrentado a la infidelidad de su esposa y a la presión de reclutar empleados para la guerra.

Entre los títulos que continúan en cartelera, se encuentra El Gato con Sombrero , que regresa en un formato animado, y Ebenezer: los fantasmas de Navidad , que marca el regreso de Johnny Depp a la pantalla grande como el clásico personaje de Dickens.