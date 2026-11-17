Buenos Aires, 17 noviembre (NA) -- El actor y leyenda del cine francés Gérard Depardieu aceptó su condena por agresión sexual --sentencia emitida en mayo de 2025-- y pidió disculpas a las dos mujeres afectadas, reconociendo el "daño causado".

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el artista emitió un comunicado este lunes titulado "Escucho", que fue publicado al mismo tiempo en que debía empezar el juicio por su apelación en París. Sin embargo, no cumplirá tiempo en prisión, ya que su sentencia era de 18 meses de cárcel con suspensión.

"La justicia se ha pronunciado. He sido declarado culpable. Lo acepto y asumo esta condena", escribe el actor en un escrito en el que asume que "pertenece a un mundo que ya no existe". "Presento mis disculpas, profundas y sinceras, a quienes hayan podido sufrir por ello", continuó.

"En los rodajes, durante mucho tiempo me escondí detrás de la provocación y la picardía. Mis palabras, algunos de mis gestos, creía que eran sin consecuencias. Pero sí las tenían, especialmente viniendo de una figura poderosa", expresó arrepentido. "Esta historia ha provocado mucho sufrimiento. No tengo el poder de retroceder en el tiempo. He entendido que yo pertenecía a un mundo que ha desaparecido", agregó.

Un día antes de su comunicado, dos medios franceses habían difundido un video que lo complicaba. El archivo mostraba a una mujer intentando apartar la mano del actor durante el rodaje de un film. El actor había negado los cargos desde un principio.

El año pasado, un tribunal de París le impuso 18 meses de prisión con suspensión de pena por dos agresiones sexuales durante el rodaje de la película "Les Volets verts", del director Jean Becker.

Tras aceptar su condena, el actor queda exento de ingresar a prisión, pero deberá cumplir una serie de aspectos para evitar la celda. Entre ellas, no cometer ningún delito, inhabilitación para participar en cargos electorales y deberá entrar al registro de delincuentes sexuales.

En marzo, el actor de 76 años admitió ante el Tribunal Penal de París haber agarrado por las caderas a una de las dos denunciantes, pero negó cualquier agresión de carácter sexual.

Las denunciantes; Amélie, una decoradora de 54 años, y Sarah (pseudónimo), una ayudante de dirección de 34 años, lo acusaban de agresión, acoso y ultrajes sexistas. El tribunal accedió a la petición de la fiscalía de suspender la pena de prisión, al considerar que los hechos habían quedado probados.

Además de esta sentencia, Gérard conocerá si es juzgado por otro caso de violación y agresiones sexuales contra la actriz Charlitte Arnould, el próximo 26 de noviembre.