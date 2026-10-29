Falleció Juan Marcelo, el icónico cantante del dúo Juan y Juan, a los 82 años

Buenos Aires, 29 de octubre -- El reconocido cantante y compositor Enrique de Jesús, conocido artísticamente como Juan Marcelo, falleció este jueves a los 82 años, dejando una profunda huella en la cultura argentina. Su carrera abarcó desde la emblemática creación de "En una pata", con el célebre estribillo "Qué lindo es estar en Mar del Plata", hasta su participación en la popular novela "Rolando Rivas, taxista".

La Asociación Argentina de Actores y Actrices lamentó su partida y expresó: "Despedimos al cantante y compositor Juan Marcelo, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la ficción televisiva argentina. Sus canciones acompañaron telenovelas que forman parte de nuestra memoria popular. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades en este triste momento".

Marcelo formó parte del dúo Juan y Juan, que alcanzó gran popularidad con temas como "Balada para un gordo", "Bailando en una pata", "Un día de calor", "Hay que alegrar al corazón" y "Ahora que soy libre". Su legado musical ha dejado una marca indeleble en la música popular argentina.

Tras su exitosa etapa como parte del dúo, Juan Marcelo continuó su carrera como solista y productor musical. Más tarde, colaboró con Alberto Migré en la famosa telenovela "Rolando Rivas, taxista", donde compuso la memorable canción "Yo te quiero, nos queremos", que se convirtió en la cortina del romance entre Claudio García Satur y Soledad Silveyra.

Su talento también se hizo notar en otras producciones televisivas, como "Mi hombre sin noche", "Dos a quererse" y "Piel naranja". En la telenovela "Amo y señor", protagonizada por Arnaldo André y Luisa Kuliok, compuso e interpretó "Eso me pasa por volar" y tuvo una participación como actor en el papel de Adrián. Asimismo, su canción "Mi libertad, no" fue el tema de presentación de "El infiel", famosa por su inicio "El amor es así".

En el cine, también dejó su huella al participar en la película "El profesor patagónico", junto a Juan Eduardo.