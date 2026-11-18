FOTO: \“Gordon\”, la nueva serie de Rodrigo de la Serna, ya está disponible en Netflix: de qué trata.

Buenos Aires, 18 noviembre (NA) -- Netflix ha lanzado oficialmente la esperada serie Gordon, basada en las obras Gordon y Gordon, el aniquilador, del periodista e investigador Marcelo Larraquy. La serie cuenta con la actuación principal de Rodrigo de la Serna y la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik.

Según información proporcionada por la Agencia Noticias Argentinas, la producción está compuesta por seis episodios que narran la vida del criminal Aníbal Gordon, interpretado por De la Serna, y su involucramiento en la violencia paraestatal de los años 70.

El elenco incluye también a Matías Recalt, Camila Peralta, Fiorella Bottaioli, Agustín Pardella, Fernando Contigiani, Agustina Muñoz, y cuenta con la participación especial de Matías Mayer.

¿Cuál es la temática de la serie? El director, Pablo Trapero, ha declarado que la ficción busca ofrecer una visión sobre un período histórico y un personaje, invitando a la reflexión tras el desenlace de la serie. La trama se centra en Aníbal Gordon, desde sus comienzos como un delincuente común hasta su transformación en un agente de inteligencia de la SIDE y líder operativo de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina).

Ambientada en las etapas más críticas de la historia argentina, Gordon abarca desde finales de los años 60 hasta la dictadura militar de los 70. Las grabaciones se realizaron en diversas locaciones, incluyendo la provincia de Buenos Aires y Bariloche.