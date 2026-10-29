Esteban Prol se une al elenco de "Votemos" tras el fallecimiento de Antonio Grimau

Buenos Aires, 29 octubre (NA) -- El actor Esteban Prol se unirá al elenco de la obra de teatro "Votemos", que se reestrenará el próximo 26 de diciembre en Carlos Paz, como parte de la temporada teatral de verano en reemplazo del aclamado Antonio Grimau, quien falleció recientemente.

Grimau falleció el 19 de octubre, a los 82 años, y, según la periodista Maru Leone, Prol se integrará al elenco que también cuenta con Andrea y su hija Anna del Boca, bajo la producción de Adrián Suar.

La obra es una adaptación del cortometraje "Votamos", que se estrenó en abril de 2023, protagonizada por Agustina Cherri y acompañada por reconocidos actores como Juan Gil Navarro, Carlos Portaluppi, Gustavo Garzón, Virginia Lago, Tomás Kirzner, Muriel Santa Ana y Alan Daicz.

El espectáculo trata sobre las enfermedades mentales y los prejuicios que enfrenta la sociedad hacia quienes las padecen.

"Votemos" es una comedia sentimental que invita a reflexionar sobre la salud mental, los límites de la convivencia y la estigmatización, todo ello con un enfoque humorístico e irónico. Esta obra es la adaptación teatral argentina del cortometraje "Votamos", que fue nominado a los premios Goya en 2022 y estuvo preseleccionado para la "Short List" de los Premios Oscar.