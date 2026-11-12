FOTO: Diego Torres pasó por Rosario con un recorrido por sus grandes éxitos.

FOTO: Diego Torres pasó por Rosario con un recorrido por sus grandes éxitos.

FOTO: Diego Torres pasó por Rosario con un recorrido por sus grandes éxitos.

Diego Torres se presentó en Metropolitano, en Rosario, con su gira Mi Norte & Mi Sur Tour, en un concierto que propuso un recorrido por las distintas etapas de su trayectoria y sus canciones más reconocidas.

"Mi corazón se fue", fue el track elegido para comenzar y hacer vibrar al salón.

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El espectáculo permitió reencontrarse con algunos de los temas que marcaron su carrera desde los años noventa, cuando logró construir una identidad propia y consolidarse como uno de los artistas argentinos de mayor proyección internacional.

Canciones como Tratar de estar mejor, Color esperanza y Sueños forman parte de un repertorio que trascendió generaciones y fronteras.

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La presentación también estuvo atravesada por la historia familiar del cantante. Hijo menor de la reconocida actriz y cantante Lolita Torres, Diego creció en un ambiente donde la música ocupaba un lugar central y compartió desde chico ese universo artístico, con figuras como Charly García y Ariel Ramírez.

Además, se permitió un tiempo de diálogo con su público.

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Construir una carrera propia bajo el peso de un apellido emblemático fue uno de sus primeros desafíos. Con el paso de los años, sin embargo, consiguió desarrollar un estilo personal y una relación con el público que se convirtió en una de las marcas distintivas de su recorrido artístico.

A más de dos décadas de la muerte de su madre, fallecida el 14 de septiembre de 2002, Torres sigue reconociendo en ella una influencia decisiva. De Lolita heredó, según ha señalado, «la versatilidad, la pasión por el escenario y la capacidad de conectar con la gente».

Con Mi Norte & Mi Sur Tour, el artista volvió a Rosario para combinar ese legado con una trayectoria propia, construida a partir de canciones que ya forman parte del repertorio popular argentino.