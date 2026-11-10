Ari Paluch critica la carpa VIP en misa del Papa: "Un papelón enorme"

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- El conductor Ari Paluch expresó su descontento respecto a la organización del sector exclusivo, conocido como "carpa VIP", que se instaló durante la misa del Papa León XIV en el Monumento de los Españoles. Paluch criticó la preferencia por celebridades en lugar de los fieles comunes.

En un video compartido en sus redes sociales, el periodista describió el área como "la carpa suntuosa, superficial, que banaliza el mensaje del Papa, de la justicia social, de la igualdad, de pensar en los que menos tienen".

El clip, que ha recibido casi mil "me gusta", no solo se centró en la lista de invitados, sino también en la actitud exhibida por estas figuras en sus redes sociales tras el evento. Paluch mencionó: "Uno puede entender que en un evento privado se invite a figuras como Pampita, Yanina Latorre, Marengo, Franchín, Valeria Mazza... pero para un evento de estas características, los VIP deberían ser algún policía heroico, algún bombero que se jugó la vida en un incendio, algún maestro rural, alguna historia de vida que nos conmueva, que esté a la altura de la música que estaba sonando".

El conductor argumentó que las figuras públicas presentes "no tenían ningún mérito para estar ahí" y que deberían haber actuado con mayor sensatez al no publicar sobre su acceso privilegiado, refiriéndose específicamente a Yanina Latorre, quien presumió en su ciclo radial que "el chófer los dejó en la puerta".

Paluch sugirió que no debería haber existido un sector VIP y, en caso de que se habilitara, debería haber estado reservado para "algún exjefe de gobierno o alguna autoridad eclesiástica, no mucho más que eso". Afirmó: "Este ha sido un papelón enorme". Además, cuestionó el manejo del evento, mencionando que hubo denuncias debido a la falta de licitación y la elección directa de la empresa DF Entertainment, lo que derivó en un gasto exorbitante.

El conductor concluyó su crítica señalando: "El tema tiene que ver con ser y parecer: un mensaje tan magnífico del Papa sobre nuestra condición de pecadores iguales ante Dios y, en esa homilía, a metros, la carpa del horror".