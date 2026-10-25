Flávio Bolsonaro votó temprano y aseguró que llegó "el momento de un cambio" en Brasil

Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- Flávio Bolsonaro votó este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil en la Escuela Municipal Barão Homem de Mello, en Río de Janeiro, donde llegó acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro.

El senador del Partido Liberal (PL) emitió su sufragio a las 8:22 y afirmó que llegó "el momento del cambio" para el país.

El dirigente, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, busca consolidar su llegada al Palacio del Planalto en una elección marcada por la disputa con el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

Flávio, nacido en 1981 y abogado de profesión, construyó su carrera política en Río de Janeiro, donde fue elegido diputado estatal a los 21 años, antes de llegar al Senado en 2018.

Durante la campaña, el candidato puso el foco en la seguridad pública, con propuestas para endurecer las respuestas frente a los delitos violentos y reducir la edad de responsabilidad penal. Aunque mantiene la base electoral de su padre, es considerado por algunos dirigentes un perfil más dialoguista, con vínculos políticos que le permitieron actuar como interlocutor entre el expresidente y otros sectores del Congreso.

En el plano internacional, Flávio expresó su afinidad con el presidente estadounidense Donald Trump y respaldó iniciativas para que organizaciones criminales brasileñas sean declaradas terroristas, una propuesta cuestionada por el gobierno de Lula.

Además, prometió impulsar una amplia amnistía para su padre y otras personas condenadas por el intento de golpe de Estado, e incluso planteó recurrir al indulto presidencial si el Congreso no avanza con esa medida.

La candidatura de Flávio también busca retener el respaldo de los sectores conservadores y religiosos que acompañaron a Jair Bolsonaro. La votación de este domingo definirá quién gobernará Brasil durante el próximo mandato, en una contienda que enfrenta dos proyectos políticos con diferencias profundas sobre seguridad, política exterior y el rumbo económico del país.

Cobertura de Marcos Calligaris para Cadena 3 en Río de Janeiro