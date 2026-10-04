Messi participó del entrenamiento de la selección y se prepara para su despedida

Lionel Messi participó del entrenamiento de la Selección Argentina en Ezeiza y ya se prepara para su partido de despedida, que se llevará a cabo contra Benín el martes en el estadio Monumental.

La jornada del domingo comenzó con la llegada de Messi al predio de Ezeiza, donde el equipo se había reunido para entrenar. El jugador rosarino aterrizó en Rosario durante el fin de semana y se unió al plantel de Lionel Scaloni para la práctica. Esa noche, el equipo disfrutó de un asado.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó la llegada de Messi con un emotivo mensaje: ¡Bienvenido, Capitán! Acompañaron el anuncio fotos del jugador, que mostraron su llegada al predio con lentes de sol y su encuentro con Claudio "Chiqui" Tapia. También se unieron a él Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes no habían participado en los dos primeros amistosos.

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#SelecciónMayor ¡Bienvenido, Capitán! ?? La emoción es total ?????? https://t.co/kZOhLlpIEd — ???? Selección Argentina ??? (@Argentina) October 4, 2026

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El equipo albiceleste se entrenó por la tarde en Ezeiza, luego de haber goleado a Burkina Faso 7-0 en un amistoso el sábado por la noche. Los trabajos se realizaron a puertas cerradas, sin acceso para la prensa, aunque la AFA publicó fotos que confirmaron la participación de Messi en los ejercicios del equipo.

Las entradas para el partido de despedida de Lionel Messi están agotadas. La agenda de la Selección Argentina para los días siguientes incluye un entrenamiento vespertino el lunes 5 de octubre y el amistoso contra Benín el martes 6 de octubre a las 20:00.