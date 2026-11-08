León XIV se despidió de Uruguay: "Los llevo en mi corazón"

El papa León XIV se despidió de Uruguay con un mensaje de agradecimiento y un pedido de unidad y paz, durante su última celebración en la Basílica de la Virgen de los Treinta y Tres Orientales, en Florida, antes de trasladarse a la Argentina para continuar con su visita pastoral.

“Deseo agradecer a todas las personas que hicieron posible mi visita, a las autoridades civiles y religiosas, a los equipos que organizaron cada evento y a los voluntarios, a las familias y comunidades que se movilizaron y colaboraron para que podamos vivir juntos estos días”, expresó el Pontífice al comenzar su saludo final. También reconoció a quienes siguieron las actividades a través de los medios de comunicación.

En ese marco, destacó la recepción que tuvo durante su recorrido por el país y aseguró que había escuchado que, pese a su tamaño, Uruguay tiene “un corazón generoso” y es “un pueblo capaz de cosas muy grandes”. “Han preparado todo muy bien, gracias de corazón”, manifestó, al recordar las actividades compartidas en Montevideo, Paysandú y Florida.

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El Papa también hizo referencia a la alegría de la fe y sostuvo que lo vivido durante las jornadas de su visita se proyecta más allá de las ciudades que recorrió: “Así son las matemáticas de la fe. Lo que hemos recibido y ofrecemos gratuitamente, con la gracia de Dios, se multiplica, abre horizontes y enriquece nuestras vidas, dándoles un sentido nuevo”.

“Queridos hermanos y hermanas, sigan multiplicando la fe, la esperanza y la caridad”, pidió León XIV, quien convocó a los uruguayos a continuar anunciando “la alegría que brota del encuentro con nuestro Señor Jesucristo” para alcanzar una vida plena y fecunda.

En el tramo final de su mensaje, encomendó al país a la protección de la Virgen de los Treinta y Tres y pidió que Dios bendiga al pueblo uruguayo y lo guíe “por sendas de unidad y de paz”. “Los llevo en mi corazón y les pido que me sigan acompañando con sus oraciones”, expresó antes de cerrar con un afectuoso “¡Muchas gracias, Uruguay!”.

Tras el saludo, León XIV rezó el Ángelus junto a los fieles presentes en la Basílica y posteriormente emprendió el traslado hacia la Argentina, donde continuará su agenda pastoral.