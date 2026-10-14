Liliana González: “Ojalá hubiera más magia en el aula para despertar las ganas de aprender”

¿Para que los chicos aprendan hay que hacer magia? Para Lili González, la respuesta está en recuperar aquello que despierta el interés, alimenta la curiosidad y mantiene encendido el deseo de aprender.

Desde su mirada educativa, la magia puede convertirse en una metáfora de lo que necesita la escuela: sorpresa, asombro, preguntas y enigmas que inviten a pensar.

“Algo de lo que sucede con la magia debería pasar en el aula”, sostuvo González, al explicar que, después de ver un truco, la primera reacción suele ser preguntarse cómo se hizo. Esa incógnita, que muchas veces permanece sin respuesta, es precisamente lo que mantiene viva la curiosidad. Para ella, la enseñanza debería recuperar esa misma capacidad de generar interrogantes, incluso cuando no todas las respuestas estén al alcance.

En ese sentido, planteó que el desafío educativo no consiste solamente en transmitir conocimientos, sino también en enseñar a formular buenas preguntas. Como ejemplo, propuso que, frente a un texto literario, los estudiantes no se limiten a repetir su contenido o identificar recursos gramaticales, sino que puedan interrogar a los protagonistas, explorar sus decisiones y construir nuevas interpretaciones.

“Lo importante es hacerse preguntas”, remarcó. Y agregó que quien cree saberlo todo pierde motivos para seguir aprendiendo, mientras que quien conserva sus interrogantes mantiene encendido el deseo de descubrir.

Para González, un aula con magia es aquella que no aburre, que deja atrás las rutinas repetitivas y permite que los alumnos participen, expresen sus ideas y compartan lo que saben sin temor. Se trata de crear espacios donde la curiosidad tenga un lugar central y donde aprender sea una experiencia activa.

La especialista también vinculó esta perspectiva con el pensamiento crítico y el uso de las nuevas tecnologías. En un contexto en el que la información está al alcance de la mano, consideró fundamental que los chicos aprendan a buscar respuestas sin delegar su capacidad de pensar.

La tecnología, explicó, puede servir para confirmar una idea o descubrir algo nuevo, pero el punto de partida debe ser el razonamiento propio. No alcanza con acceder a la información: es necesario saber qué preguntar, cómo analizar las respuestas y qué hacer con lo aprendido.

Esta mirada sobre la educación también atraviesa el proyecto que González comparte con el mago Willy. Después de más de seis meses de trabajo, ambos prepararon una propuesta que combina entretenimiento, reflexión y crianza positiva, con el objetivo de acercar mensajes educativos a las familias de una manera distendida y accesible.

La iniciativa busca que los adultos puedan reflexionar sobre la crianza mientras disfrutan de un espectáculo que provoque sonrisas y habilite conversaciones con sus hijos. Entre los temas que abordarán se encuentran el uso de las pantallas, los límites, la autonomía y la importancia de compartir tiempo de calidad.

González destacó, además, la alegría de trabajar con alguien de una generación y una disciplina diferentes. Mientras Willy está vinculado al mundo digital, ella se reconoce parte de una época analógica. Sin embargo, encontró un punto de encuentro en el interés compartido por el bienestar de la infancia.

La especialista también puso el foco en la necesidad de recuperar el vínculo entre la familia y la escuela. Consideró que la participación de los padres y el diálogo con los docentes no deberían depender de esfuerzos extraordinarios, sino formar parte de una relación cotidiana que acompañe el crecimiento de los chicos.

En ese marco, reconoció que los docentes también necesitan mejores condiciones para desarrollar su tarea. La escuela, sostuvo, no puede quedar sola frente al desafío educativo: la construcción de una infancia saludable requiere compromiso y acompañamiento de toda la comunidad.

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El encuentro entre ambos mundos llegará al escenario con “Willy va a terapia”, el espectáculo anunciado para el viernes 23 de octubre, a las 20, en el Centro Cultural Córdoba, ubicado en avenida Poeta Lugones 401. Las entradas se encuentran a la venta a través de Autoentrada.

La propuesta invita a las familias a encontrarse con temas cotidianos de la crianza desde el humor, la magia y la reflexión. La intención es que los mensajes lleguen tanto a las mentes como a los corazones, sin perder la cercanía ni la posibilidad de disfrutar juntos.

La experiencia también refleja una idea que atraviesa el pensamiento de González: aprender no tiene por qué ser una actividad rígida ni aburrida. La sorpresa, el juego y la alegría pueden abrir puertas para conversar, cuestionar y comprender mejor el mundo.

Entrevista de "Viva la Radio"