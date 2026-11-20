Buenos Aires, 20 noviembre (NA) - River se encuentra en la cuenta regresiva para su partido contra Lanús este domingo a las 19, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura. El director técnico Leonardo Ponzio se enfrenta al desafío de definir el once inicial sin la presencia de Gonzalo Montiel, quien está suspendido, y Fausto Vera, que no se encuentra en condiciones óptimas debido a una tendinitis.

El club atraviesa un complicado panorama en cuanto a lesiones, ya que Aníbal Moreno deberá someterse a una operación por una discopatía lumbar y estará fuera de acción por el resto del año, con la esperanza de regresar para la pretemporada. Por su parte, Vera había superado un desgarro, pero ahora sufre de una tendinitis en el pie, lo que lo excluye de los planes del cuerpo técnico.

En este contexto, Ponzio ha decidido confiar en Santiago Espíndola, quien hizo su debut como mediocampista central en el partido contra Aldosivi y tuvo una actuación destacada junto a Tobías Andrada. En cambio, Lucas Silva se encuentra en una posición menos favorable tras su rendimiento en el reciente Superclásico ante Boca.

En lo que respecta al lateral derecho, la situación de Montiel es complicada, ya que el Tribunal de Disciplina Deportiva redujo su sanción de tres a dos fechas, lo que significa que tampoco podrá participar en el encuentro contra el "Granate". El club había solicitado que la suspensión se limitara a una fecha, pero no logró el resultado esperado en su apelación.

Por lo tanto, Giovanni González asumirá la responsabilidad en la banda derecha, y Ponzio podrá contar con Montiel si el equipo avanza a los cuartos de final. En la defensa, Lautaro Rivero tiene ventaja sobre Lucas Martínez Quarta para acompañar a Nicolás Otamendi en el centro de la zaga.

En su última presentación ante Aldosivi, Martínez Quarta no participó debido a una expulsión temprana en el Superclásico. Ahora que ha cumplido su sanción, el club prefiere mantenerlo en reserva tras las críticas recibidas por su desempeño reciente.

El resto del equipo se mantiene casi intacto, con Marcos Acuña ocupando el lateral izquierdo y Lucas Beltrán siendo la opción preferida sobre Sebastián Driussi para acompañar a Ángel Correa en la delantera.

Así, el once que se perfila para River en su enfrentamiento con Lanús en el Monumental es el siguiente: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván, Thiago Andrada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.