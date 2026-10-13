Polémica en el partido All Boys vs. Godoy Cruz: árbitro anuló penal tras ver repetición en un celular
En un duelo cargado de polémicas por la Primera Nacional, Nicolás Lamolina dio marcha atrás con una pena máxima tras observar la repetición en el teléfono de los futbolistas de Floresta tras 22 minutos de protestas.
FOTO: Polémica en el partido All Boys vs. Godoy Cruz: árbitro anuló penal tras ver repetición en un celular
Buenos Aires, 13 de octubre (NA) -- En un encuentro lleno de controversias y tensiones, All Boys y Godoy Cruz empataron 0 a 0 en el estadio Islas Malvinas durante la trigésimo tercera jornada de la Primera Nacional, destacándose la actuación del árbitro Nicolás Lamolina y un episodio inusual en el que los jugadores usaron un teléfono móvil para modificar un fallo arbitral.
El momento más sorprendente se dio cuando el árbitro sancionó un penal a favor del equipo mendocino por una supuesta infracción de Iván Zafarana sobre Axel Rodríguez. Ante esta decisión, los futbolistas de All Boys rodearon a Lamolina y le mostraron la repetición de la jugada en un celular, argumentando que el contacto había ocurrido fuera del área.
Luego de una larga deliberación que detuvo el juego por 22 minutos, Lamolina reconsideró su decisión, anuló el penal y otorgó un tiro libre directo, que no impactó en el resultado final del encuentro. Este no fue el único momento polémico en el partido, ya que veinte minutos antes, a los 20 del segundo tiempo, el árbitro había señalado otro penal a favor de Godoy Cruz por una supuesta mano de Emiliano Purita, aunque esta acción también generó reclamos, ya que la transmisión oficial no logró confirmar la infracción con claridad; el atacante Martín Pino falló en la ejecución.
Además, el ambiente previo al partido ya era tenso, ya que el inicio se retrasó 30 minutos debido a disturbios en los accesos al estadio, donde se produjeron enfrentamientos entre hinchas y la policía, que incluyeron el uso de gases lacrimógenos y balas de goma.
Al final del partido, All Boys se vio afectado por la expulsión de Zafarana y la anulación de un gol por posición adelantada, concluyendo con un empate sin goles que quedó ensombrecido por el uso del "VAR casero" y el desempeño arbitral cuestionable.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido entre All Boys y Godoy Cruz?
El encuentro terminó 0 a 0 y estuvo marcado por decisiones arbitrales controvertidas, incluyendo la anulación de un penal tras la revisión en un celular.
¿Quién fue el árbitro del partido?
El árbitro del partido fue Nicolás Lamolina, quien tuvo una actuación muy cuestionada por los jugadores y el público.
¿Qué pasó con el penal sancionado a Godoy Cruz?
El penal fue anulado por Lamolina después de que los jugadores de All Boys mostraran la repetición de la jugada en un teléfono móvil.
¿Cuánto tiempo se detuvo el partido por la controversia?
El partido se detuvo durante 22 minutos debido a la discusión sobre la decisión del penal.
¿Por qué se retrasó el inicio del partido?
El inicio se retrasó 30 minutos por disturbios en los accesos al estadio, donde hubo enfrentamientos entre hinchas y la policía.
[Fuente: Noticias Argentinas]