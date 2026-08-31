FOTO: Lionel Messi se despide de la Selección argentina con un emotivo mensaje

Buenos Aires, 31 de agosto (NA) – El destacado futbolista Lionel Messi ha hecho oficial su retiro de la Selección argentina, a menos de dos meses de la final del Mundial 2026. En un conmovedor video compartido en sus redes sociales, el capitán del equipo albiceleste recordó momentos significativos de su carrera, tanto los triunfos como las derrotas.

El video inicia con una frase que Messi pronunció al inicio de su carrera: "Mi sueño es jugar en la Selección argentina", y a lo largo de la pieza se entrelazan sus experiencias con la camiseta nacional, acompañadas por la emotiva canción "Brindis" de La Sole.

En su carta de despedida, el futbolista expresó: "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección...". Agregó que fue una decisión dolorosa, pero que siente que ha llegado el momento de dar paso a nuevas generaciones. "Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé por esta camiseta", aseguró.

Messi también agradeció a su familia, entrenadores y compañeros por los inolvidables momentos vividos. "Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados", concluyó en su emotivo mensaje.

Este anuncio marca el cierre de una era para el fútbol argentino, donde Lionel Messi ha sido un ícono y figura fundamental en la historia del deporte nacional.