Leandro Lozano recuerda a Juan Izquierdo tras la clasificación de Boca en la Copa Sudamericana

FOTO: Leandro Lozano recordó a Juan Izquierdo tras el triunfo contra San Pablo en el Morumbi.

Buenos Aires, 16 septiembre (NA) -- El lateral derecho uruguayo Leandro Lozano se convirtió en el protagonista de la noche al marcar el gol que permitió a Boca Juniors avanzar a las semifinales de la Copa Sudamericana, en un encuentro que estuvo marcado por un emotivo recuerdo hacia su excompañero, Juan Izquierdo, quien falleció en 2024.

El partido contra San Pablo culminó con un marcador global de 2-1 a favor de Boca, y Lozano, al finalizar, reveló que no fue una victoria cualquiera. En sus palabras: "Fue un partido muy especial; hace dos años perdí a un compañero, a Juan Izquierdo, en esta misma cancha, con este equipo".

Leandro recordó con tristeza el trágico suceso que enluta al fútbol uruguayo: el fallecimiento de Juan Izquierdo, un defensor que formaba parte del club Nacional de Uruguay. Izquierdo perdió la vida tras sufrir una descompensación en pleno partido en el estadio Cícero Pompeu de Toledo, conocido como Morumbi.

El 22 de agosto de 2024, Juan había ingresado en el segundo tiempo durante el partido de vuelta contra San Pablo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores, que finalizó con una victoria de 2-0 para el local. A los 85 minutos, Leandro Lozano fue el primero en asistir a Izquierdo, quien se desmayó y fue rápidamente trasladado a una clínica.

Una vez en el centro médico, los especialistas confirmaron que Juan había sufrido una arritmia que causó un paro cardíaco, lo que llevó a su fallecimiento días después, el 27 de agosto.

Leandro y Juan compartieron plantel en Nacional desde 2022, donde Lozano llegó cedido desde Boston River, mientras que Izquierdo se unió al club tras su paso por Montevideo Wanderers. En 2023, Juan se unió al Liverpool uruguayo y en 2024 regresó para reencontrarse con Lozano en Nacional.

Ambos futbolistas lograron conquistar tres títulos en el club: el Campeonato Uruguayo y el Torneo Clausura en 2022, además del Torneo Intermedio en 2024.