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La controversia de Chicho Serna con los jugadores de Boca por premios en su gestión

Durante su gestión en Boca, el exjugador Chicho Serna tuvo conflictos con Izquierdoz, Benedetto, Rojo y García sobre el cobro de premios, incluso tras derrotas.

23/10/2026 | 19:07Redacción Cadena 3

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Chicho Serna

FOTO: Chicho Serna

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Buenos Aires, 23 octubre (NA) - El ex mediocampista Mauricio Serna reveló que mantuvo disputas con Darío Benedetto, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Javier García durante su tiempo como dirigente en Boca. "Exigían cobrar los premios aunque se perdiera la fase (...) me planté y les dije que en un club como este, por perder, nadie puede cobrar".

El colombiano, que fue parte del equipo multicampeón bajo la dirección de Carlos Bianchi, formó parte del "Consejo del Fútbol" desde mayo de 2022 hasta agosto de 2025, cuando el presidente Juan Román Riquelme solicitó su renuncia.

"Me enfrenté a un tema delicado con Izquierdoz, Rojo, Benedetto y Javi García. Ellos exigían cobrar aunque se perdiera la fase. Era como si, al avanzar de octavos a cuartos, debieran recibir un premio", recordó Serna.

En diálogo con "El Camerino", continuó: "Si en cuartos te eliminaban, querían cobrar esa fase porque a Boca se la pagaban. Y yo me planté, les dije que en un club como este, por perder, nadie puede cobrar".

Además, comentó que los futbolistas le recriminaron que Boca sí recibía los pagos, a lo que Serna respondió: "Eso a usted no le importa". "Me vi obligado a ser firme, incluso tuve una discusión fuerte con el capitán, Izquierdoz. Le dejé en claro que esta era mi posición y no cedería en absoluto".

Por último, enfatizó que no habría cedido ni siquiera si Jorge Ameal o Riquelme, las máximas autoridades del club en ese momento, se lo hubieran solicitado. "Si el presidente viene y me dice: 'esto tiene que ser así', yo no acepto. No quiero que nadie gane un peso si no se lo merece".

Lectura rápida

¿Quién reveló los conflictos en Boca?
El exmediocampista Mauricio Serna.

¿Con quiénes tuvo disputas?
Con Darío Benedetto, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Javier García.

¿Qué exigían los jugadores?
Querían cobrar premios aunque se perdieran las fases de competencia.

¿Cuál fue la posición de Serna?
Dijo que en Boca nadie debería cobrar por perder.

¿Qué sucedió al final de su gestión?
Fue solicitado su alejamiento por Juan Román Riquelme.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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