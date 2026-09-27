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Falleció el boxeador mexicano Arturo "Lobito" Torres tras una semana en coma inducido

Arturo "Lobito" Torres, boxeador de 26 años, falleció tras un colapso en su pelea contra Gilberto García en Mexicali. Estuvo en coma inducido una semana antes de su deceso.

27/09/2026 | 11:23Redacción Cadena 3

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Arturo

FOTO: Arturo "Lobito" Torres tenía apenas 24 años.

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Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- El boxeo mexicano está de luto tras la confirmación del fallecimiento del boxeador Arturo "Lobito" Torres, quien contaba con solo 26 años de edad.

El púgil perdió la vida este sábado tras haber estado una semana en coma inducido, resultado de un colapso que sufrió tras su pelea contra Gilberto García en Mexicali, Baja California.

El incidente tuvo lugar el pasado sábado 19 de septiembre, cuando, a 2 minutos y 31 segundos del séptimo asalto, el árbitro Jaime Ortiz detuvo el combate al considerar que Torres estaba recibiendo un castigo excesivo.

La intervención del referí coincidió con la decisión de su equipo, liderado por su padre, de arrojar la toalla para finalizar el enfrentamiento.

Tras el nocaut técnico, el referí se acercó a abrazar a Torres, quien en ese momento se desplomó sobre la lona y comenzó a convulsionar.

El personal médico actuó rápidamente, brindándole primeros auxilios y trasladándolo de urgencia a un hospital, donde fue inducido al coma y sometido a una intervención quirúrgica.

En declaraciones anteriores, su hermano Ángel había explicado que la cirugía fue exitosa y que el coma tenía como objetivo proteger su recuperación, lo que generó esperanzas sobre su mejora.

"En todo el traslado iba inconsciente. Lo pusieron en coma inducido para evitar que se esfuerce", comentó, pero a pesar de los esfuerzos médicos y las expectativas, el atleta no logró despertar.

Arturo Torres debutó profesionalmente en 2018 y a lo largo de su carrera acumuló un récord de 24 peleas, con 15 victorias, 6 derrotas y 3 empates.

La pelea contra García significó su primera derrota antes del límite en su trayectoria, que culminó de manera trágica días después con la confirmación de su fallecimiento por parte de sus familiares.

Lectura rápida

¿Quién fue Arturo "Lobito" Torres?
Un boxeador mexicano que falleció a los 26 años tras un colapso en un combate.

¿Qué ocurrió en su pelea contra Gilberto García?
El árbitro detuvo el combate por el castigo excesivo que recibía Torres.

¿Cuándo y dónde sucedió el incidente?
El colapso ocurrió el 19 de septiembre en Mexicali, Baja California.

¿Qué medidas se tomaron tras su colapso?
Fue trasladado de urgencia al hospital, donde fue inducido al coma.

¿Cuál fue el resultado de su tratamiento médico?
A pesar de una cirugía exitosa, Torres no logró despertar del coma.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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