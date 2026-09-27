Falleció el boxeador mexicano Arturo "Lobito" Torres tras una semana en coma inducido

Buenos Aires, 27 de septiembre (NA) -- El boxeo mexicano está de luto tras la confirmación del fallecimiento del boxeador Arturo "Lobito" Torres, quien contaba con solo 26 años de edad.

El púgil perdió la vida este sábado tras haber estado una semana en coma inducido, resultado de un colapso que sufrió tras su pelea contra Gilberto García en Mexicali, Baja California.

El incidente tuvo lugar el pasado sábado 19 de septiembre, cuando, a 2 minutos y 31 segundos del séptimo asalto, el árbitro Jaime Ortiz detuvo el combate al considerar que Torres estaba recibiendo un castigo excesivo.

La intervención del referí coincidió con la decisión de su equipo, liderado por su padre, de arrojar la toalla para finalizar el enfrentamiento.

Tras el nocaut técnico, el referí se acercó a abrazar a Torres, quien en ese momento se desplomó sobre la lona y comenzó a convulsionar.

El personal médico actuó rápidamente, brindándole primeros auxilios y trasladándolo de urgencia a un hospital, donde fue inducido al coma y sometido a una intervención quirúrgica.

En declaraciones anteriores, su hermano Ángel había explicado que la cirugía fue exitosa y que el coma tenía como objetivo proteger su recuperación, lo que generó esperanzas sobre su mejora.

"En todo el traslado iba inconsciente. Lo pusieron en coma inducido para evitar que se esfuerce", comentó, pero a pesar de los esfuerzos médicos y las expectativas, el atleta no logró despertar.

Arturo Torres debutó profesionalmente en 2018 y a lo largo de su carrera acumuló un récord de 24 peleas, con 15 victorias, 6 derrotas y 3 empates.

La pelea contra García significó su primera derrota antes del límite en su trayectoria, que culminó de manera trágica días después con la confirmación de su fallecimiento por parte de sus familiares.