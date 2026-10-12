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Arruabarrena se muestra optimista pese a la baja de Paredes en Boca para la Sudamericana

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, se refirió a la ausencia de Leandro Paredes para el partido de ida contra Vasco da Gama en la semifinal de la Copa Sudamericana 2026.

12/10/2026 | 16:42Redacción Cadena 3

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Arruabarrena

FOTO: Arruabarrena

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Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo "El Vasco" Arruabarrena, se mostró tranquilo ante la preocupación generada por la ausencia de su capitán, Leandro Paredes, en el partido de ida frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. "No vamos a tener las características de él, pero sí otras que nos pueden venir bien", afirmó.

El encuentro contra los "Camisas Negras" se disputará este martes a las 21:30 (hora argentina) y contará con la sensible baja de su mediocampista titular y referente. En este contexto, el entrenador de la institución del barrio de La Boca intentó calmar las aguas explicando las alternativas disponibles en el plantel: "Leandro para nosotros es importante, no lo voy a ocultar; dentro y fuera de la cancha es nuestro capitán y líder, pero lo hemos suplido con Williams Alarcón, que lo hizo bien; además, tiene mucho para dar; junto a Carlos Palacios y todos los chicos que han tenido la oportunidad, eso nos pone contentos".

Además, "El Vasco" anticipó el cruce ante Vasco da Gama, que se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, conocido como "La Bombonera": "Tenemos que estar tranquilos, sabemos que va a ser una eliminatoria difícil como contra San Pablo, tratar de disfrutar, habrá momentos donde sufriremos, que vamos a tener la pelota o que no, que vamos a atacar y defender; hay que saber que esos momentos los vamos a vivir".

También describió cómo vive personalmente este desafío, destacando su experiencia en instancias similares de competiciones internacionales: "He vivido varias situaciones similares, pero es difícil hablar con los chicos; la verdad es que el grupo es muy compacto, va para adelante, tiene hambre, ganas; que ha podido, de a poco, mejorar varias situaciones". Finalmente, expresó su deseo de brindar alegrías a los aficionados y al club: "Esperemos poder darle una alegría a la gente y al club, que es lo que necesita".

Lectura rápida

¿Quién es el entrenador de Boca?
Rodolfo "El Vasco" Arruabarrena.

¿Por qué no jugará Paredes?
Está ausente por una baja que preocupa al equipo.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se disputará el martes a las 21:30 (hora argentina).

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el estadio Alberto J. Armando, conocido como "La Bombonera".

¿Qué espera Arruabarrena del partido?
Que sea una eliminatoria difícil pero que el equipo disfrute y esté tranquilo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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