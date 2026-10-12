Arruabarrena se muestra optimista pese a la baja de Paredes en Boca para la Sudamericana

Buenos Aires, 12 de octubre (NA) -- El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo "El Vasco" Arruabarrena, se mostró tranquilo ante la preocupación generada por la ausencia de su capitán, Leandro Paredes, en el partido de ida frente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. "No vamos a tener las características de él, pero sí otras que nos pueden venir bien", afirmó.

El encuentro contra los "Camisas Negras" se disputará este martes a las 21:30 (hora argentina) y contará con la sensible baja de su mediocampista titular y referente. En este contexto, el entrenador de la institución del barrio de La Boca intentó calmar las aguas explicando las alternativas disponibles en el plantel: "Leandro para nosotros es importante, no lo voy a ocultar; dentro y fuera de la cancha es nuestro capitán y líder, pero lo hemos suplido con Williams Alarcón, que lo hizo bien; además, tiene mucho para dar; junto a Carlos Palacios y todos los chicos que han tenido la oportunidad, eso nos pone contentos".

Además, "El Vasco" anticipó el cruce ante Vasco da Gama, que se llevará a cabo en el estadio Alberto J. Armando, conocido como "La Bombonera": "Tenemos que estar tranquilos, sabemos que va a ser una eliminatoria difícil como contra San Pablo, tratar de disfrutar, habrá momentos donde sufriremos, que vamos a tener la pelota o que no, que vamos a atacar y defender; hay que saber que esos momentos los vamos a vivir".

También describió cómo vive personalmente este desafío, destacando su experiencia en instancias similares de competiciones internacionales: "He vivido varias situaciones similares, pero es difícil hablar con los chicos; la verdad es que el grupo es muy compacto, va para adelante, tiene hambre, ganas; que ha podido, de a poco, mejorar varias situaciones". Finalmente, expresó su deseo de brindar alegrías a los aficionados y al club: "Esperemos poder darle una alegría a la gente y al club, que es lo que necesita".