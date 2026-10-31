Gastón Ávila sufrió un traumatismo en el tobillo derecho tras marcar dos goles para Central

Rosario Central confirmó una lesión de Gastón Ávila después de su doblete ante Sarmiento. El defensor terminó el partido con un traumatismo directo en el tobillo derecho y este sábado 31 de octubre el Departamento Médico informó que le realizarán estudios para determinar el alcance de la lesión.

El Gato había sido la gran figura del triunfo 2-1 del Canalla en Junín: marcó los dos goles, el empate a los 28 minutos del primer tiempo y el tanto de la victoria en el cierre del encuentro.La lesión se produjo en un partido que tuvo un cierre intenso. En los minutos finales, Santiago Salle fue expulsado tras una infracción sobre Ávila, luego de la revisión del VAR. El defensor canalla había quedado involucrado en esa acción cuando Central buscaba el gol del triunfo.

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Por ahora, el parte médico no informa cuánto tiempo podría estar fuera de las canchas ni confirma una lesión de mayor gravedad. La evolución dependerá de los estudios que le realizarán.

La noticia llega después de una noche consagratoria para Ávila, que convirtió por duplicado y le dio a Rosario Central tres puntos importantes para quedar como líder de la tabla anual, al menos hasta que jueguen sus perseguidores.