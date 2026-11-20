FOTO: Clima en Santa Fe: pronóstico del tiempo para el 20 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Santa Fe.

Ahora

En este momento, Santa Fe presenta un estado de cielo con light rain, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 23°, con una humedad del 70% y una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur, y la presión atmosférica se encuentra en 1008 hPa.

El clima hoy viernes 20 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 27°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante la mañana, con una humedad que se mantendrá en torno al 70%. La visibilidad será óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento seguirá soplando desde el sur a una velocidad de 3 m/s.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, el pronóstico indica que el sábado 21 de noviembre, la temperatura mínima será de 20° y la máxima de 30°, con cielo nublado. El domingo 22 de noviembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 29°, con lluvias ligeras. El lunes 23 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 31°, con cielo nublado. El martes 24 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 30°, también con cielo nublado. Finalmente, el miércoles 25 de noviembre, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras.