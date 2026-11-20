Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Salta es de nubes dispersas, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica se siente un poco más alta, alcanzando los 21°. La humedad es del 87%, lo que genera un ambiente algo bochornoso. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 2 m/s desde el este-noreste.

El clima hoy viernes 20 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 17° y una máxima de 33°. El día se presentará mayormente soleado, aunque con algunas nubes en el cielo. La humedad alta puede generar una sensación térmica superior a la temperatura real. El viento será leve, lo que contribuirá a un ambiente cálido durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta traerán cambios en las condiciones climáticas. El sábado 21 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 29°, con probabilidad de lluvias ligeras. El domingo 22 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 26°, manteniendo la posibilidad de lluvias ligeras. Para el lunes 23 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 31°, con lluvias moderadas. Finalmente, el martes 24 de noviembre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 18°, con lluvias de alta intensidad.