FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el viernes 20 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en este momento.

Ahora

En este momento, el cielo en Tucumán presenta broken clouds, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 22°, con una humedad del 88%. La visibilidad es de 6000 metros y el viento sopla a 1.54 m/s desde el norte. La presión atmosférica se encuentra en 1009 hPa.

El clima hoy viernes 20 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 30°. Las condiciones climáticas se caracterizarán por un alto nivel de humedad y cielos parcialmente nublados. El viento será leve, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable durante la jornada.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán cambios en el clima. El sábado 21 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 25°, con lluvias moderadas. El domingo 22 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 21°, también con lluvias moderadas. Para el lunes 23 de noviembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 27°, con lluvias ligeras. El martes 24 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 22°, con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 25 de noviembre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 21°, con lluvias intensas.