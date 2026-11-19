Con el foco puesto en celebrar el rol fundamental del instrumento en la identidad del cuarteto, Córdoba se prepara para vivir la quinta edición del Festival del Acordeón los días jueves 26 y viernes 27 de noviembre.

Impulsado por el acordeonista y productor cordobés, Juan Sans, y con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Cultura, el encuentro busca reunir a toda la comunidad acordeonística y al público en general para homenajear la sonoridad que le otorga el sello característico a la música popular cordobesa, declarada patrimonio cultural por la UNESCO.

Durante su paso por los estudios de Cadena 3, Sans destacó que el objetivo principal de esta edición es generar un cruce generacional entre los maestros consagrados y las nuevas promesas para preservar y potenciar la tradición del instrumento.

Las actividades comenzarán el jueves 26, a las 11, con una intervención abierta en la peatonal cordobesa, donde los acordeonistas marcharán hacia la plaza interpretando valses, pasodobles, rancheras y tarantelas.

Por la tarde, la acción se trasladará al edificio histórico de la ex Legislatura (Deán Funes 96), donde, a las 17, los maestros Daniel Franco —referente histórico de La Mona Jiménez con casi seis décadas en el género— y Omar Juncos ofrecerán una charla sobre la trayectoria del acordeón en el cuarteto.

Posteriormente, a las 19, se llevará a cabo un gran concierto homenaje a los acordeonistas de la música característica, con entrada libre y gratuita por orden de llegada.

El viernes 27, la cita será en el subsuelo del Centro Cultural Córdoba, donde se desarrollará la jornada de cierre con entradas a la venta a través de Autoentrada y en boletería.

La velada contará con la actuación del trío liderado por Juan Sans, junto a "Bachi" Freiría en guitarra y Juan Ramia en clarinete bajo, la presentación solista de Walter Gialdi y el broche de oro a cargo del Ensamble de Acordeones de la escuela La Higuera.

Este ensamble reunirá en escena a una veintena de acordeonistas de diversas edades, incluyendo un destacado número de mujeres e integrantes jóvenes.

El concierto del viernes tendrá, además, un significado especial, ya que marcará la celebración de los diez años de La Higuera, la escuela de acordeón fundada por Sans, que debe su nombre al árbol de más de setenta años plantado por su abuelo en el patio familiar.

En el aire de la radio, el músico conmovió al equipo y a los oyentes interpretando en vivo clásicos, como el vals "Desde el alma", piezas del litoral, cuecas y su propio cuarteto "Polvareda", demostrando la profunda carga afectiva y la memoria emotiva que despierta el fuelle en cada rincón del país.

Sans remarcó la importancia de cuidar este legado cultural y entusiasmar a las nuevas generaciones para que se acerquen al estudio de un instrumento noble y expresivo.

Con la expectativa de sumar decenas de fuelles sonando al unísono durante las dos jornadas, Córdoba volverá a convertirse en la capital del acordeón, invitando a la familia a reencontrarse con sus raíces y a disfrutar de la magia de la música en vivo.

Entrevista de "Turno Noche".