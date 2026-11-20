Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad deen el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo enes de lluvias ligeras, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica se siente un poco más alta, alcanzando los 22°. La humedad es del 74%, lo que contribuye a una atmósfera algo pesada. La visibilidad es óptima, con un alcance de 10000 metros. El viento sopla a 1.79 m/s desde el noroeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1012 hPa.

El clima hoy viernes 20 de noviembre

Para este viernes, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 27°. A lo largo del día, las lluvias ligeras continuarán, lo que podría afectar las actividades al aire libre. La humedad alta y el viento suave podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada de lo habitual. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para las condiciones de lluvia y llevar paraguas si planean salir.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima enseguirá siendo variable. El sábado 21 de noviembre se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 28°, con lluvias moderadas. El domingo 22 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 28°, también con lluvias moderadas. Para el lunes 23 de noviembre, se espera un clima más nublado, con una mínima de 16° y una máxima de 28°. El martes 24 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima de 31°, con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 25 de noviembre, se pronostica una mínima de 13° y una máxima de 26°, con lluvias ligeras nuevamente.