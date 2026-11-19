Dante y Nicola, los hijos mellizos de Manu Ginobili, comenzaron a llamar la atención en el mundo del básquet este jueves cuando se viralizó un video en redes mostrando su desempeño en la cancha.

Los adolescentes, de 16 años, juegan para los Barons, el equipo del colegio Saint Mary's Hall, ubicado en San Antonio, Texas, lugar que se convirtió en el hogar de la familia del exjugador de la NBA. Las imágenes, difundidas por la cuenta Spurs Nation SA en la red social X, mostraron a los hermanos realizando volcadas, lanzamientos de tres puntos, robos de pelota y acciones defensivas.

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EL LEGADO DE LA N°20 SIGUE ?? Los melli Ginobili, Dante y Nicola, haciendo lo que quieren en la high school. Irreconocibles los nenes de la despedida de Manu, pero ese pelo largo lo conocemos de algún lado. PROYECTO DRAFT 2028 https://t.co/cmfqqnTYCP — SPURS LATAM (@Spurs_Latam) November 19, 2026

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El parecido físico y algunos movimientos de los jóvenes con su padre no pasaron desapercibidos. Muchos usuarios en redes sociales destacaron su estilo de juego, recordando las características que convirtieron a Manu en una de las grandes figuras de la historia de la franquicia texana. Comentarios como "Eso es ADN Ginóbili" y "Juegan como el padre, son iguales" acompañaron la publicación del video.

Los mellizos Ginobili de niños junto a su padre.

Dante y Nicola nacieron el 16 de mayo de 2010, durante la etapa de Manu en la NBA, donde conquistó cuatro campeonatos con los Spurs antes de retirarse en 2018. Actualmente, los mellizos transitan su formación deportiva en el ámbito escolar.