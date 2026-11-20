Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de light rain, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 17°, mientras que la humedad se encuentra en un 81%. La visibilidad es de 10000 metros y el viento sopla a 6 m/s desde el sur.

El clima hoy viernes 20 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 24°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán a lo largo del día, con una humedad elevada que podría generar incomodidad. El viento se mantendrá en torno a los 6 m/s, lo que podría aportar algo de frescura a la jornada.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica que el sábado 21 de noviembre habrá una mínima de 18° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras. El domingo 22 de noviembre se prevé una mínima de 16° y una máxima de 27°, también con lluvias ligeras. Para el lunes 23 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 25°, con lluvias ligeras. El martes 24 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 28°, con lluvias moderadas. Finalmente, el miércoles 25 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 24°, con lluvias ligeras.