Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza experimenta un estado de cielo con light rain, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°, con una humedad del 60%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3 m/s desde el sur y la presión atmosférica se sitúa en 1011 hPa.

El clima hoy viernes 20 de noviembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 23°. Las condiciones de lluvia ligera continuarán durante la jornada, con una humedad del 60% que podría generar sensaciones de frescura. El viento, aunque suave, podría influir en la percepción térmica, manteniéndose en torno a los 3 m/s. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos, permitiendo una buena circulación en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza presentan variaciones en las temperaturas y condiciones climáticas. El sábado 21 de noviembre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 30°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 22 de noviembre, la mínima será de 15° y la máxima de 25°, con nubes dispersas. Para el lunes 23 de noviembre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 29°, con lluvias moderadas. El martes 24 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 27°, con lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 25 de noviembre, se espera una mínima de 16° y una máxima de 25°, también con lluvias ligeras.