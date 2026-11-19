Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) – Fernando Alonso, el destacado piloto español, ha compartido su visión sobre su retiro de la Fórmula 1 y ha lamentado que no podrá experimentar el regreso de los motores V8, programado para 2030. A sus 45 años y actualmente en la escudería Aston Martin, Alonso afirmó: "No, no estaré por aquí para el nuevo V8. 100%".

Recordando su regreso a la F1 en 2021, el bicampeón del mundo (2005/06 con Renault) comentó con humor: "Sí, ¡también me he sorprendido a mí mismo en el pasado! Pero esta vez creo que es la buena. Cuando pare, será el momento, también el momento de probar cosas diferentes. Todavía queda mucho por delante, pero creo que será suficiente (para mí antes de eso)".

El piloto también expresó su frustración por tener que despedirse bajo un reglamento que no le satisface del todo, afirmando: "Sí, es frustrante que no lo tuviéramos ya en 2014. De 2014 a 2030 o 2031, eso significa que se pierden 16 años o 17 años de carreras puras".

A pesar de su inminente retiro de la F1, Alonso planea mantenerse activo en el automovilismo. En enero de 2027, participará en el Rally Dakar y ha dejado entrever su interés en competir en otras carreras icónicas una vez que finalice su etapa en la Fórmula 1.

"El Dakar estaba en mi mente. Le Mans está en mi mente, las 500 Millas de Indianápolis están en mi mente. Me encanta competir y me encanta competir en coches de carreras en los que tienes potencia cuando aceleras, y en los que tienes deceleración cuando frenas. Esas son las cosas que echamos de menos ahora en la Fórmula 1", destacó.

Asimismo, añadió: "Obviamente, si continúo en la Fórmula 1, esa siempre será mi prioridad y es difícil encajar cosas o combinar diferentes programas. El Dakar, como es en enero, encaja un poco mejor, pero incluso eso tuvo que venir con unas cuantas coincidencias".