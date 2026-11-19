Fernando Alonso anticipa su retiro de la F1 antes de la llegada de los motores V8
El piloto de la escudería Audi habló sobre su futuro y confirmó que no estará presente cuando regresen los motores V8 a la categoría en 2030.
FOTO: Fernando Alonso
Buenos Aires, 19 de noviembre (NA) – Fernando Alonso, el destacado piloto español, ha compartido su visión sobre su retiro de la Fórmula 1 y ha lamentado que no podrá experimentar el regreso de los motores V8, programado para 2030. A sus 45 años y actualmente en la escudería Aston Martin, Alonso afirmó: "No, no estaré por aquí para el nuevo V8. 100%".
Recordando su regreso a la F1 en 2021, el bicampeón del mundo (2005/06 con Renault) comentó con humor: "Sí, ¡también me he sorprendido a mí mismo en el pasado! Pero esta vez creo que es la buena. Cuando pare, será el momento, también el momento de probar cosas diferentes. Todavía queda mucho por delante, pero creo que será suficiente (para mí antes de eso)".
El piloto también expresó su frustración por tener que despedirse bajo un reglamento que no le satisface del todo, afirmando: "Sí, es frustrante que no lo tuviéramos ya en 2014. De 2014 a 2030 o 2031, eso significa que se pierden 16 años o 17 años de carreras puras".
A pesar de su inminente retiro de la F1, Alonso planea mantenerse activo en el automovilismo. En enero de 2027, participará en el Rally Dakar y ha dejado entrever su interés en competir en otras carreras icónicas una vez que finalice su etapa en la Fórmula 1.
"El Dakar estaba en mi mente. Le Mans está en mi mente, las 500 Millas de Indianápolis están en mi mente. Me encanta competir y me encanta competir en coches de carreras en los que tienes potencia cuando aceleras, y en los que tienes deceleración cuando frenas. Esas son las cosas que echamos de menos ahora en la Fórmula 1", destacó.
Asimismo, añadió: "Obviamente, si continúo en la Fórmula 1, esa siempre será mi prioridad y es difícil encajar cosas o combinar diferentes programas. El Dakar, como es en enero, encaja un poco mejor, pero incluso eso tuvo que venir con unas cuantas coincidencias".
Lectura rápida
¿Qué anunció Fernando Alonso?
Confirmó su retiro de la Fórmula 1 antes del regreso de los motores V8 en 2030.
¿Cuál es su edad actual?
Alonso tiene 45 años y actualmente corre para Aston Martin.
¿Qué opina sobre el regreso de los motores V8?
Lo considera frustrante, ya que no podrá competir con ellos y se perdió años de carreras puras.
¿Qué otras competiciones planea realizar?
Participará en el Rally Dakar en 2027 y tiene interés en Le Mans y las 500 Millas de Indianápolis.
¿Qué aspectos extraña de la Fórmula 1?
Extraña la potencia y la deceleración que se sienten en otros coches de carreras.
[Fuente: Noticias Argentinas]