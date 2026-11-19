La Práctica Libre 1 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 dejó a todos con las ganas en el callejero Strip Circuit -6.201 mts.- porque la lluvia -ligera- que comenzó a caer a la hora 16:30 del comienzo, no cesó en ningún instante y solo 17 pilotos se aventuraron a realizar un giro de reconocimiento.

La tanda comenzó con la pista mojada (12°C de temperatura ambiente, 14°C en pista y casi sin viento). Con la noche acechando, rápidamente, el primero en salir fue Sergio Pérez -Cadillac-. Abrió una vuelta que no cerró, tras comprobar que había acumulación de agua en muchos sectores y se metió a los boxes.

A Colapinto casi se le descontrola el A526 en el medio del sector más rápido de la pista callejera

De allí, en adelante, hubo un rato largo sin coches en pista. Hasta que faltando 40' apareció el Haas de Rafael Cámara -confirmado para el 2027 en la escuadra-; luego Valtteri Bottas -Cadillac-, Dino Beganovic -Ferrari- como 'rookie' con el coche de Lewis Hamilton, el estadounidense Jack Crawford -Aston Martin- con el de Fernando Alonso, Alex Albon -Williams- y el campeón Kimi Antonelli -Mercedes- que no tardó en avisar por radio: "Voy haciendo 'aquaplaning' en todos lados", también entrando sin cerrar.

Carlos Sainz Jr. -Williams-, Isack Hadjar -Red Bull-, Gabriel Bortoleto -Audi-, Max Verstappen -Red Bull-, Charles Leclerc -Ferrari- y Nico Hulkenberg -Audi- fueron los siguientes. "Parece que vamos sobre hielo", avisó el neerlandés. Mientras el monegasco y el alemán también la pasaban mal cuando intentaron algo de velocidad.

Leclerc y la Ferrari SF-26 metiéndose en un gran charco que le obligó a extremar el control para no ir contra las vallas

En los últimos 10', Cámara salió otra vez y no cerró. Y aparecieron los dos Alpine. Primero, Gasly, deslizando en la primera variante del Sector 2 -Curvas 6, 7, 8, y 9- y más atrás, Colapinto. Franco hizo muy bien toda la parte trabada y aceleró a fondo en el tramo más veloz de la pista -desde la Curva 12 a la 14-, pero en la C13 un charco le chupó el tren delantero -aquaplaning- y tras apuntar al muro, corrigió con habilidad y rápidos reflejos.

Los pilotos de Briatore habían salido faltando 2' minutos, con la intención de probar el nuevo turbo de sus UP Mercedes. Y fueron los únicos en la pista practicando dos largadas en el cierre.

De acuerdo con las informaciones locales, el tiempo mejorará para la salida de las 20 horas locales, para tener una FP2 más normal. Será a la 1 am de nuestro país.

Cadena 3 Motor, con Marcelo Cammisa desde Las Vegas, Nevada, EE.UU.