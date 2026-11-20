Clima en CABA: cómo estará el tiempo este viernes 20 de noviembre
Este viernes 20 de noviembre, la temperatura en CABA oscilará entre 14° y 23°. Se espera cielo con nubes dispersas y una sensación térmica similar a la temperatura actual. Conocé más detalles.
FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 20 de noviembre
Alertas
No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.
Ahora
En este momento, el estado del cielo en CABA presenta broken clouds, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°. La humedad se encuentra en un 77%, mientras que la visibilidad es de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sur-sureste, y la presión atmosférica es de 1009 hPa.
El clima hoy viernes 20 de noviembre
Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 23°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real, por lo que se recomienda estar preparado para un día cálido y húmedo.
Pronóstico extendido
El pronóstico para los próximos días indica que el sábado 21 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 30°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 22 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 26°, con cielo despejado. Para el lunes 23 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con algunas nubes dispersas. El martes 24 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 26°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 25 de noviembre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, con cielo despejado.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en CABA hoy?
Se espera un día cálido con temperaturas entre 14° y 23°.
¿Cuál es la condición actual del tiempo?
El cielo está parcialmente nublado, con una temperatura de 20° y 77% de humedad.
¿Qué se prevé para el viento?
El viento soplará a 2 m/s desde el sur-sureste.
¿Cómo estará el clima el fin de semana?
El sábado se espera una máxima de 30° y el domingo de 26° con cielo despejado.
¿Habrá lluvias en los próximos días?
Se anticipan lluvias ligeras para el martes 24 de noviembre.