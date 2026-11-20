Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta broken clouds, con una temperatura actual de 20°. La sensación térmica es de 20°. La humedad se encuentra en un 77%, mientras que la visibilidad es de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el sur-sureste, y la presión atmosférica es de 1009 hPa.

El clima hoy viernes 20 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 14° y una máxima de 23°. Las condiciones del viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 3 m/s. La humedad alta podría generar una sensación térmica similar a la temperatura real, por lo que se recomienda estar preparado para un día cálido y húmedo.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días indica que el sábado 21 de noviembre, la mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 30°, con cielo parcialmente nublado. El domingo 22 de noviembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 26°, con cielo despejado. Para el lunes 23 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, con algunas nubes dispersas. El martes 24 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 26°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el miércoles 25 de noviembre, la mínima será de 13° y la máxima de 22°, con cielo despejado.