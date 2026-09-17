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Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este jueves 17 de septiembre

Este jueves 17 de septiembre, Córdoba presentará temperaturas que oscilarán entre 14° y 26°. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con vientos suaves del norte y una humedad del 72%.

17/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 17 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Córdoba en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Córdoba es de few clouds, con una temperatura actual de 15°. La sensación térmica es de 15°, y la humedad se encuentra en un 72%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 6 m/s desde el norte, y la presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy jueves 17 de septiembre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 26°. Las condiciones climáticas se mantendrán favorables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y no se prevén lluvias. Los vientos del norte aportarán un leve aumento en la sensación térmica durante las horas más cálidas del día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico indica un leve aumento en las temperaturas. Para el viernes 18 de septiembre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 25°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 19 de septiembre, la mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 28°, con posibilidad de lluvias ligeras. El domingo 20 de septiembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 24°, también con lluvias. Finalmente, el lunes 21 de septiembre, la mínima será de 16° y la máxima de 28°, con cielo despejado.

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