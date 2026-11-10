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Clima en CABA: cómo estará el tiempo este martes 10 de noviembre

Este martes 10 de noviembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires presentará un clima mayormente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 16° y 26°. Se espera un leve aumento de la humedad y viento moderado.

10/11/2026 | 00:06Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre

FOTO: Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ahora

En este momento, el cielo se presenta con un clear sky, la temperatura actual es de 19°, con una sensación térmica de 19°. La humedad se encuentra en un 64%, lo que genera un ambiente algo cálido. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 7 m/s desde el noreste. La presión atmosférica es de 1020 hPa.

El clima hoy martes 10 de noviembre

Para hoy, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 26°. A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. La humedad podría aumentar ligeramente, pero no se prevén lluvias. El viento se mantendrá en torno a los 7 m/s, lo que aportará una sensación de frescura en las horas más cálidas.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en CABA mostrará variaciones. El miércoles 11 de noviembre, se espera una mínima de 20° y una máxima de 26° con light rain. El jueves 12, la mínima será de 19° y la máxima de 24°, con few clouds. Para el viernes 13, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 23°, con overcast clouds. El sábado 14, se pronostica una mínima de 20° y una máxima de 22°, con light rain. Finalmente, el domingo 15, la mínima será de 18° y la máxima de 22°, con overcast clouds.

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