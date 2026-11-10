Declaró el detenido por infiltrarse en el operativo del papa León XIV: qué dijo ante la Justicia

FOTO: Declaró el detenido por infiltrarse en el operativo del papa León XIV.

Tomás Natenzon, el joven de 25 años detenido por presuntamente infiltrarse en el operativo de seguridad durante la visita del papa León XIV a la Argentina, declaró este martes ante la Justicia federal y brindó explicaciones sobre su presencia en el dispositivo de seguridad.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, durante la indagatoria el acusado ofreció argumentos que fueron considerados “atendibles” en relación con su trabajo en el área de comunicaciones y su actividad como bombero voluntario.

La investigación continúa bajo la órbita de la jueza federal María Servini, quien dispuso que Natenzon sea examinado por el Cuerpo Médico Forense. La evaluación se realizaría “a la brevedad” y apunta a determinar su estado de salud mental.

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El allanamiento y los elementos secuestrados

La medida judicial se ordenó luego de que, durante el allanamiento realizado en el departamento del joven, ubicado sobre la avenida Santa Fe, personal de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina encontrara distintos elementos.

Entre ellos había un certificado médico vencido, una pistola Bersa calibre 9 milímetros y 65 municiones.

El hallazgo del certificado fue uno de los motivos por los que la jueza Servini dispuso la intervención del Cuerpo Médico Forense para evaluar su situación.

La investigación por su presencia en el operativo papal

Natenzon fue detenido luego de que se detectara su presunta infiltración en el dispositivo de seguridad desplegado durante la visita de León XIV. El caso generó una investigación judicial para determinar cómo logró ingresar al operativo y cuáles fueron sus intenciones.

El joven permanece investigado por los presuntos delitos de falsificación de documento público e intimidación pública. En la causa interviene el fiscal federal Carlos Rívolo.

Por el momento, la Justicia continúa con las medidas para esclarecer las circunstancias de su presencia en el operativo, mientras aguarda el resultado de la evaluación médica ordenada por Servini.