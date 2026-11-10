Caso Micaela García: nuevas acusaciones y contradicciones entre los imputados

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- Néstor Pavón, uno de los imputados por el abuso y femicidio de Micaela García en Gualeguay, negó su participación en el crimen y acusó directamente a Sebastián Wagner como el autor del hecho ocurrido en abril de 2017.

En una extensa declaración ante los jueces Santiago Nicolás Brugo, Maximiliano Otto Larocca Rees y Nicolás José Gazali, Pavón se defendió y relató lo sucedido aquella noche, insistiendo en su inocencia: "Soy inocente, no tuve nada que ver".

Además, destacó que desconocía los antecedentes del que fue su empleado, Wagner, quien actualmente cumple una condena a prisión perpetua por el asesinato. "De lo único que me arrepiento es de no haber averiguado quién era el monstruo que tenía como empleado", declaró.

En su testimonio, Pavón mencionó haber enfrentado presiones de funcionarios policiales y judiciales con el objetivo de evitar una condena más severa. Para este miércoles están previstos los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa, antes de que el tribunal defina la responsabilidad penal de Pavón.

El testimonio de Pavón contrasta con lo que Wagner había declarado la semana pasada en el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, donde afirmó: "No la maté, hace nueve años atrás le dije ‘vos la mataste’. Es la tercera vez que lo digo, no me creyeron".

Wagner también admitió haber estado bajo los efectos de drogas el día del crimen: "Tomé un saque de merca para despertarme, después conseguí más. Está mal lo que digo, pero sí, me drogué", confesó.

Recordó que, aquella noche, ambos se cruzaron con Micaela, y aunque él no quería actuar, Wagner lo instó a hacerlo. "Él me dio la orden, la subimos al auto, él manejó hasta otro lugar y ahí pasó lo que pasó", relató Wagner.

El testimonio de Wagner también incluyó detalles sobre la intención de ocultar el cuerpo: "Él la quería enterrar pero no estuve de acuerdo. Tenía que aparecer, enterrada no aparecía más".

Wagner había sido condenado en 2017 a prisión perpetua tras ser hallado culpable de ‘abuso sexual con acceso carnal y homicidio agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género’ (femicidio) en perjuicio de Micaela García.

En el primer juicio, Pavón fue sentenciado a cinco años de prisión por encubrimiento, pero a casi diez años del femicidio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso un nuevo debate.