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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este martes 10 de noviembre

Este martes 10 de noviembre, Salta presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzarán los 30°. Se prevé un cielo despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.

10/11/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Clima en Salta: pronóstico del tiempo para el 10 de noviembre

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Este martes 10 de noviembre, el clima en Salta se caracteriza por un cielo completamente despejado y temperaturas agradables. La temperatura actual es de 28°, con una sensación térmica de 28°. La humedad se sitúa en un 42%, lo que contribuye a un ambiente cálido y confortable. El viento sopla a 2 m/s desde el sur, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas del día, se espera una mínima de 13° y una máxima de 31°. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén lluvias y el sol brillará durante la mayor parte del día.

El pronóstico extendido para los próximos días indica un cambio en las condiciones climáticas. Para el miércoles 11 de noviembre, se anticipa una mínima de 20° y una máxima de 34°, con posibilidad de lluvias ligeras. El jueves 12 de noviembre, la mínima será de 20° y la máxima de 35°, con lluvias moderadas. El viernes 13 de noviembre, se espera una mínima de 18° y una máxima de 34°, también con lluvias moderadas. Finalmente, el sábado 14 de noviembre, la mínima será de 19° y la máxima de 27°, con lluvias moderadas.

Es importante que los salteños se preparen para un cambio en el clima, ya que las lluvias podrían afectar las actividades al aire libre y el tránsito. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas para planificar adecuadamente las actividades.

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