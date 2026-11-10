La alerta por tormentas obligó a cancelar la quinta noche de Colectividades
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de nivel amarillo para la noche de este martes, por lo que se decidió dar de baja la jornada en la que se iba a homenajear a la tradición argentina en el stand correspondiente.
10/11/2026 | 19:00Redacción Cadena 3
FOTO: Fiesta de las Colectividades en Rosario.
La quinta jornada de Colectividades, que tenía previsto celebrar este martes el Día de la Tradición en el stand argentino, quedó suspendida debido al alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas difundido por el SMN para la noche del 10 de noviembre.
El aviso, publicado a las 17:57 de este martes, comprende también a los departamentos Constitución, Iriondo y San Lorenzo. Según el organismo, durante la noche "el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas".
El informe detalla además que esos fenómenos podrían incluir "fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas", y precisa que "se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual".
Lectura rápida
¿Qué evento fue suspendido? La quinta jornada de Colectividades fue suspendida.
¿Quién emitió el alerta meteorológico? El SMN emitió el alerta meteorológico de nivel amarillo.
¿Cuándo se publicó el aviso? El aviso fue publicado a las 17:57 del 10 de noviembre.
¿A qué departamentos afecta el alerta? Afecta a los departamentos Constitución, Iriondo y San Lorenzo.
¿Qué fenómenos se esperan según el informe? Se esperan tormentas aisladas, fuertes precipitaciones, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.