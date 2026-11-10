La alerta por tormentas obligó a cancelar la quinta noche de Colectividades

La quinta jornada de Colectividades, que tenía previsto celebrar este martes el Día de la Tradición en el stand argentino, quedó suspendida debido al alerta meteorológica de nivel amarillo por tormentas difundido por el SMN para la noche del 10 de noviembre.

El aviso, publicado a las 17:57 de este martes, comprende también a los departamentos Constitución, Iriondo y San Lorenzo. Según el organismo, durante la noche "el área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas".

El informe detalla además que esos fenómenos podrían incluir "fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas", y precisa que "se esperan valores de precipitación acumulada de entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual".