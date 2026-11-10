Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este martes 10 de noviembre

Este martes 10 de noviembre, la provincia de Mendoza se encuentra bajo un cielo con lluvias ligeras, lo que marca un inicio de semana con condiciones inestables. La temperatura actual es de 22°, con una sensación térmica de 21°. La humedad se sitúa en un 49%, lo que contribuye a la sensación de frescura en el ambiente. El viento sopla desde el suroeste a una velocidad de 5 m/s, garantizando una visibilidad óptima de 10,000 m.

En cuanto a las temperaturas para el día, se espera una mínima de 18° y una máxima de 26°. A lo largo del día, las condiciones de lluvia ligera pueden persistir, lo que podría afectar actividades al aire libre. La presión atmosférica se mantiene en 1017 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable a pesar de las lluvias.

De cara al pronóstico extendido, el miércoles 11 de noviembre se anticipa un cielo despejado, con temperaturas que oscilarán entre 19° y 31°. El jueves 12, las temperaturas seguirán en ascenso, alcanzando una máxima de 34° y una mínima de 22°, con algunas nubes dispersas. Para el viernes 13, se prevé un clima similar, con temperaturas que variarán entre 25° y 33°.

El fin de semana, el sábado 14, se espera un retorno de las lluvias ligeras, con temperaturas que oscilarán entre 20° y 28°. El domingo 15, las condiciones de lluvia podrían continuar, con una mínima de 20° y una máxima de 25°. Es recomendable que los habitantes de Mendoza se preparen para un clima variable en los próximos días.