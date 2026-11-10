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El comercio exterior santafesino creció 33,6% con más ventas a India y menos a Brasil

Según el informe del Ipec, la provincia alcanzó los USD 15.944,9 millones en ventas externas, impulsadas principalmente por las manufacturas de origen agropecuario. India se consolida como destino.   

10/11/2026 | 16:23Redacción Cadena 3

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La protesta afecta el 80% de las exportaciones del país.

FOTO: La protesta afecta el 80% de las exportaciones del país.

Comercio exterior de la provincia de Santa Fe. IPEC. Septiembre 2026.

FOTO: Comercio exterior de la provincia de Santa Fe. IPEC. Septiembre 2026.

Comercio exterior de la provincia de Santa Fe. IPEC. Septiembre 2026.

FOTO: Comercio exterior de la provincia de Santa Fe. IPEC. Septiembre 2026.

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Las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe totalizaron USD 15.944,9 millones entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un incremento del 33,6% respecto al mismo período del año anterior. Así lo reveló el último informe del Instituto Provincial de Estadística y Censos (Ipec), que también destacó un aumento del 26,5% en los volúmenes exportados y una suba del 5,6% en los precios medios.

El desempeño estuvo traccionado fundamentalmente por las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), que concentraron el 79,6% de las ventas al exterior con USD 12.696,2 millones, un 42,7% más que en 2025.

Dentro de este rubro, los productos más destacados fueron la harina y "pellets" de la extracción del aceite de soja (USD 4.990,3 millones) y el aceite de soja en bruto (USD 3.938,7 millones), seguidos por el aceite de girasol en bruto, que registró un crecimiento excepcional del 186,7%.

Por su parte, los Productos Primarios alcanzaron los USD 1.910,6 millones, con un alza del 3,9%. El maíz en grano y el trigo fueron los principales protagonistas, aunque el rubro mostró una baja del 7,2% en los precios.

Las Manufacturas de Origen Industrial sumaron USD 1.195,8 millones (+9,8%), mientras que Combustibles y Energía totalizaron USD 142,3 millones, con un aumento del 32,6% explicado por una suba del 45,1% en los precios.

India se afirma como socio clave

En cuanto a los destinos, India se consolidó como el principal comprador de productos santafesinos, con una participación del 18,2% sobre el total y ventas por USD 2.905,1 millones, lo que significó un crecimiento del 60,8% interanual. Los envíos a ese país se componen principalmente de aceite de soja en bruto, cueros y pieles curtidos de bovino, y lecitinas.

Brasil se ubicó en el segundo lugar con el 6,0% de los envíos (USD 960,0 millones), aunque con una caída del 5,8%. China, en tercer puesto, concentró el 5,8% del total con USD 920,3 millones, lo que representó un retroceso del 19,1% respecto a 2025. Los primeros cinco destinos se completan con Vietnam (+12,4%) e Indonesia, que registró un crecimiento notable del 103,0%.

El informe también detalla que las ventas a Brasil estuvieron lideradas por mozzarella, vehículos para transporte de personas y trigo; mientras que los envíos a China se concentraron en carne bovina deshuesada congelada, porotos de soja y sorgo granífero.

Lectura rápida

¿Qué se exportó desde Santa Fe? Las exportaciones totalizaron USD 15.944,9 millones entre enero y septiembre de 2026.

¿Quién elaboró el informe sobre las exportaciones? El informe fue elaborado por el Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

¿Cuándo se realizó el análisis de exportaciones? El análisis corresponde al período de enero a septiembre de 2026.

¿Dónde se destinaron principalmente las exportaciones? Principalmente a India, que compró productos por USD 2.905,1 millones.

¿Cómo fue el crecimiento de las exportaciones? Se registró un incremento del 33,6% en comparación con el mismo período del año anterior.

¿Por qué son importantes las Manufacturas de Origen Agropecuario? Concentraron el 79,6% de las ventas al exterior, totalizando USD 12.696,2 millones.

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