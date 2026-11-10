River busca cambiar la fecha de octavos del Clausura para evitar presión por Boca

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) – River se enfrentará a Lanús en condición de local, en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2026. La dirigencia del club ha planteado un argumento polémico para solicitar un cambio en la fecha del encuentro: la final que disputará su eterno rival, Boca Juniors, en la Copa Sudamericana.

La final internacional está programada para el sábado 21 de noviembre, y por ello, la administración de River propone jugar su partido el viernes 20. Esta decisión busca evitar un ambiente tenso en el Estadio Monumental, en caso de que Boca consiga nuevamente el campeonato.

Sin embargo, esta solicitud ha sido rechazada por la dirigencia de Lanús, lo que deja la fecha del partido aún en incertidumbre. La situación es tensa, ya que el Superclásico reciente dejó a River con un sabor amargo al ver a su rival levantar un título de manera agónica, rompiendo una racha de tres años y medio sin campeonatos.

La administración encabezada por Stefano Di Carlo ha tomado esta decisión en un contexto de crisis deportiva, dado que River no se consagró campeón desde marzo de 2024. Aunque lo lógico sería que River juegue como local el domingo, la propuesta es adelantar el duelo al viernes, buscando evitar la presión de un nuevo posible título de Boca.

Este cambio de fecha tiene como objetivo prevenir la impaciencia del público de River, que podría ver a su rival conseguir dos títulos en menos de tres semanas. Sin embargo, la propuesta no ha sido bien recibida por Lanús, que argumenta que jugar el viernes sería inconveniente para su delantero paraguayo, Allan Wlk, quien regresaría de la selección apenas el jueves 19 y no tendría tiempo suficiente para recuperarse.

Por lo tanto, la confirmación del cronograma para la primera fase eliminatoria del Torneo Clausura 2026 sigue en suspenso, mientras ambas dirigencias buscan llegar a un acuerdo.