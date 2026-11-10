Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este martes 10 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Rosario es de broken clouds, con una temperatura actual de 26°. La sensación térmica es la misma, 26°. La humedad se encuentra en un 59%, lo que genera una sensación de calor moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 0.89 m/s desde el sureste (138°). La presión atmosférica es de 1018 hPa.

El clima hoy martes 10 de noviembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 27°. Las condiciones del viento y la humedad se mantendrán similares a las actuales, con un leve viento del sureste. No se esperan lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima agradable en Rosario.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el clima en Rosario se presentará variado. El miércoles 11 de noviembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 30°, con posibilidad de light rain. El jueves 12, la mínima será de 18° y la máxima alcanzará los 34°, con cielo parcialmente nublado. Para el viernes 13, se espera una mínima de 21° y una máxima de 33°, con light rain nuevamente. El sábado 14, la mínima será de 21° y la máxima de 29°, con light rain. Finalmente, el domingo 15, se prevé una mínima de 18° y una máxima de 31°, con cielo nublado.