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El Monumento de los Españoles se llena de jóvenes a la espera de León XIV

A la espera de la llegada del Papa, el evento ofrece testimonios de fieles, historias de vida y música, además de la oportunidad de dialogar con el obispo de Roma.

10/11/2026 | 18:16Redacción Cadena 3

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El Monumento de los Españoles se llena de jóvenes a la espera de León XIV

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En el tercer día de su visita a Argentina, el papa León XIV se dirige nuevamente al Monumento de los Españoles, donde participará de una vigilia con jóvenes, una actividad solicitada por el Santo Padre. La cita comenzará a las 20:00 en el barrio porteño de Palermo, donde el Sumo Pontífice ya había celebrado una misa ante más de 2 millones de fieles. Esta vigilia, distinta a las ceremonias anteriores, busca estrechar lazos con la juventud argentina.

A medida que se aproxima el inicio del evento, el lugar comienza a llenarse, y se espera que se supere el récord de asistencia. Aunque la ceremonia está enfocada en los jóvenes, personas de todas las edades se agrupan con un objetivo común: ver a León XIV. Un participante comentó: "Es una señal de esperanza, sobre todo por los problemas que atravesamos los argentinos", mientras que otro expresó: "Espero que me devuelva la fe a los jóvenes, que es algo que les está faltando".

El evento está organizado en dos secciones: la principal, donde se espera la mayor concentración de jóvenes, y una segunda área para aquellos que no tienen entrada para el escenario central. Además de la espera por el Papa, los asistentes podrán disfrutar de testimonios de fieles, relatos de vida y presentaciones musicales, así como la participación de dos jóvenes seleccionados para dialogar directamente con León XIV.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebra en el Monumento de los Españoles?
Una vigilia con jóvenes a la espera de la llegada del Papa León XIV.

¿Cuándo comienza la vigilia?
La vigilia está programada para comenzar a las 20:00.

¿Dónde se lleva a cabo la vigilia?
En el Monumento de los Españoles, ubicado en el barrio de Palermo, Buenos Aires.

¿Qué actividades se realizarán durante el evento?
Testimonios de fieles, historias de vida, presentaciones musicales y un diálogo con el Papa.

¿Qué temas abordó León XIV en su discurso en Córdoba?
El Papa habló sobre el hambre, las injusticias y la necesidad de una respuesta a problemas sociales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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