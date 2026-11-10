Boca inicia entrenamientos para la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield

Buenos Aires, 10 noviembre (NA) -- Boca comenzará este martes sus entrenamientos en el Predio de Ezeiza a partir de las 15:00 horas, con el objetivo de afinar los detalles para la semifinal de la Copa Argentina contra Banfield, programada para el próximo sábado a las 19:00 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

El plantel profesional se reencontrará en la cancha tras celebrar su consagración en la tabla anual, bajo la dirección técnica de Rodolfo Arruabarrena. La planificación de la semana incluirá la evaluación de varios jugadores clave, destacando la vuelta de Adam Bareiro, quien ha superado una lesión en la espalda y será una opción importante en la ofensiva.

Además, Rodrigo Battaglia esperará unos días para confirmar su alta definitiva, dependiendo de la recuperación de la zona operada en el tendón de Aquiles, lo que podría permitirle ser convocado para el encuentro.

En el mediocampo, Leandro Paredes se mantendrá en el equipo tras haber superado el cansancio y los calambres que sufrió durante el partido contra Defensa y Justicia, por lo que estará disponible para el once inicial sin inconvenientes.

Por otro lado, la formación del ataque presenta la principal incógnita táctica para el entrenador. Sebastián Villa y Miguel Merentiel tienen asegurados sus lugares, mientras que Leonel Flores, Tomas Aranda y Alan Velasco pelearán por el tercer puesto en la delantera durante los ensayos previos al viaje.

La delegación de Boca partirá hacia Mendoza este viernes al mediodía, hospedándose en el hotel Hilton del departamento de Guaymallén, donde permanecerán concentrados hasta el inicio del encuentro decisivo por el certamen federal.

La alineación probable incluye a Álvaro Montero en el arco; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco en la defensa; Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacibar en el mediocampo; completando el ataque con Alan Velasco, Tomas Aranda o Leonel Flores, junto a Sebastián Villa y Miguel Merentiel.