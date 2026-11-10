El marido de Valeria Mazza habla sobre la polémica carpa VIP en la misa del Papa

La modelo Valeria Mazza ha estado en el centro de la controversia por la carpa VIP que se instaló en la misa encabezada por el papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. Su marido, Alejandro Gravier, relató cómo vivieron esa jornada, afirmando: "Casi imposible rechazar la invitación".

En una entrevista radial, el empresario comentó que asistir a la ceremonia fue una oportunidad que decidieron aprovechar, destacando que: "Normalmente, a nosotros nos invitan y vos aceptás. Cuando te invitan, lo vivís con emoción; es casi imposible rechazar una invitación a una misa del papa."

Gravier también explicó que llegaron al lugar a las 7.30, y que antes de ubicarse en su sector, recorrieron las inmediaciones: "Lo que hicimos nosotros: a medida que nos acercábamos, Valeria iba caminando y sacando fotos que la gente le pedía. Fuimos a ver cómo estaba organizado. Había lugares que te daban agua para hidratarte; nosotros llegamos y a la izquierda había una organización de discapacitados, en la que Vale colaboró bastante, y nos quedamos bastante ahí."

En su relato, añadió: "Fuimos al sol, estuvimos bajo el sol tres horas, pero es algo que vale la pena, porque lo que estábamos esperando era algo superior, al menos para nosotros. Había mucha gente conocida, gente del gobierno, ministros, diputados, curas que conocemos y con quienes charlamos."

El empresario aclaró que no permaneció en la sección donde se ofrecía el servicio de catering, uno de los aspectos más criticados de la jornada: "No entré a esa parte; nosotros justo cuando entramos nos enganchamos con otra gente y después nos fuimos al lugar porque a las 9 te decían que tenías que estar sentado."

La controversia surgió tras la difusión de imágenes de una carpa con catering y ubicaciones preferenciales destinadas a invitados especiales, incluyendo figuras del espectáculo, empresarios y políticos, durante la misa que reunió a más de dos millones de fieles en Palermo.

Entre las personalidades que generaron atención por su presencia en ese sector se encontraban Mazza, Carolina "Pampita" Ardohain, Yanina Latorre, Florencia de la V y Analía Franchín, entre otras. Las fotografías que circularon en redes sociales mostraron el contraste entre las comodidades brindadas a los invitados y las condiciones en las que miles de personas esperaron durante horas para participar de la ceremonia.