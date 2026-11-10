Mauro Icardi y sus abogados denuncian demoras en la Fiscalía por su declaración judicial

Buenos Aires, 10 de noviembre (NA) - Los abogados del futbolista Mauro Icardi denunciaron que la Fiscalía interviniente ha retrasado la oportunidad de que su defendido preste declaración en la causa por presuntas lesiones leves agravadas contra su hija Francesca. Esto ocurrió tras presentarse este martes con la intención de ser escuchado y cuestionar lo que consideran un trato desigual frente a la denunciante, Wanda Nara.

De acuerdo con el comunicado al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, los letrados afirmaron que se acercaron a la Fiscalía con el fin de que Mauro Icardi preste declaración y ofrezca su versión de los hechos, tal como lo permite el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires (art. 162 CPP).

A pesar de su presentación, los abogados manifestaron que no lograron que el delantero pudiera declarar y señalaron: "Lejos de recibir esa declaración, hasta el momento sólo hemos obtenido evasivas. Nos resulta llamativo el trato desigual entre las partes".

Asimismo, cuestionaron que durante el fin de semana la Fiscalía escuchara las declaraciones de la denunciante y tomara medidas rápidamente, mientras que, según sostuvieron, cuando el denunciado mostró su voluntad de expresarse surgieron "formalismos y demoras burocráticas que solo terminan afectando el derecho de defensa".

"No pedimos privilegios. Pedimos el mismo trato. La ley obliga al Ministerio Público Fiscal a actuar con criterio objetivo, también a favor del imputado, y la igualdad entre las partes no es un favor: es una garantía", enfatizaron.

En un tramo adicional del comunicado, los letrados advirtieron que la investigación ha avanzado desde su inicio y se han dictado medidas que limitan los derechos de Icardi "sobre la base de una sola versión de los hechos". En este sentido, agregaron: "Cada día que pasa sin escuchar la otra versión es un día en que la causa se construye a una sola voz".

Finalmente, anunciaron que recurrirán a los mecanismos legales disponibles si continúan las demoras para garantizar que el futbolista pueda presentar su versión ante la Justicia.

El reclamo se dio tras el episodio ocurrido el viernes pasado en la vivienda que Icardi comparte con la actriz Eugenia "China" Suárez, en el barrio privado La Isla de Nordelta, cuando Wanda Nara denunció que su hija Francesca, de 11 años, había sido reprendida y encerrada en una habitación por su padre.

La situación derivó en un llamado al 911 y en la intervención de efectivos policiales, después de que la menor se comunicara con su madre a través de una computadora para solicitar ayuda. A raíz de la denuncia se inició una investigación por presuntas lesiones leves agravadas.

El domingo, por orden judicial, la Policía Bonaerense realizó un allanamiento en la propiedad del delantero, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y otros elementos relacionados con la investigación, incluyendo una computadora MacBook y un teléfono iPhone 17 Pro.

Paralelamente, el juez de Garantías N° 2 de Tigre, Orlando Abel Díaz, concedió a Icardi la eximición de prisión, permitiendo que permanezca en libertad mientras avanza la causa, aunque deberá cumplir con las condiciones establecidas por la Justicia. Esta medida no implica el cierre de la investigación ni una resolución sobre su responsabilidad en los hechos denunciados.