Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este martes 10 de noviembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo despejado, con una temperatura de 28°. La sensación térmica es de 28°, con una humedad del 44%. La visibilidad es de 9000 metros y el viento sopla a 5 m/s desde el oeste. La presión atmosférica se encuentra en 1008 hPa.

El clima hoy martes 10 de noviembre

Para este martes 10 de noviembre, se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 33°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo despejado durante la mayor parte del día. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y el viento seguirá soplando a una velocidad de 5 m/s, lo que permitirá una buena visibilidad.

Pronóstico extendido

En los próximos días, las temperaturas en Tucumán continuarán en ascenso. El miércoles 11 de noviembre, se prevé una mínima de 21° y una máxima de 36°, con cielo despejado. Para el jueves 12, se anticipa una mínima de 24° y una máxima de 41°, con probabilidad de lluvias ligeras. El viernes 13, la mínima será de 23° y la máxima de 41°, también con lluvias ligeras. El sábado 14, se espera una mínima de 22° y una máxima de 28°, con lluvias ligeras. Finalmente, el domingo 15, la mínima será de 20° y la máxima de 33°, con cielo despejado.