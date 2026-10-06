Alerta amarillo para Rosario y la región este miércoles: posibilidad de tormentas fuertes

Rosario y buena parte de la región central del país tendrán este miércoles una jornada marcada por las tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitución, donde se prevén fenómenos localmente intensos.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes, principalmente durante la mañana y la tarde del miércoles 7 de octubre.

Las condiciones podrían incluir abundantes precipitaciones en períodos cortos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas de viento.

En cuanto a las lluvias, se estima una acumulación de entre 20 y 50 milímetros, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores.

Las tormentas podrían extenderse durante la noche del miércoles, aunque para ese momento ya no regiría el alerta para Rosario. La situación comenzaría a mejorar entre la madrugada y la mañana del jueves, con el ingreso de ráfagas provenientes del sector sureste.

De todos modos, la mejora no implicará el retiro total de la nubosidad. Para el jueves se espera una jornada mayormente nublada y con descenso de la temperatura, luego del pasaje del sistema de tormentas.