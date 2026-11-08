FOTO: Una explosión nuclear podría desviar un asteroide, pero hay que apuntar bien

Un nuevo estudio de los Laboratorios Nacionales Sandia reveló que una explosión nuclear podría proteger a la Tierra de un asteroide mortal, pero que el éxito de esta maniobra depende crucialmente del lado que se ataque. Los científicos descubrieron que la forma irregular de un asteroide puede influir drásticamente en su reacción a un estallido de rayos X, variando la efectividad de la desviación hasta cinco veces, dependiendo del ángulo de impacto.

En simulaciones realizadas, los investigadores observaron que cambiar la dirección del estallido de rayos X podría generar resultados significativamente diferentes, incluso al atacar el mismo asteroide. Por ejemplo, se registró que la velocidad del asteroide cambiaba 3.9 milímetros por segundo al ser irradiado desde una dirección, en comparación con solo 0.8 milímetros por segundo desde otra, lo que representa una diferencia casi cinco veces mayor en la velocidad de desviación.

"Esperábamos que la precisión del tiro importara", comentó Nathan Moore, físico de Sandia y líder del estudio. "Lo que nos sorprendió fue cuánto".

Los efectos sobre la rotación del asteroide podrían ser aún más drásticos, ya que en otra simulación, la velocidad de rotación variaba en un factor de 17 dependiendo de la dirección de los rayos X.

Estos hallazgos subrayan la importancia de comprender la forma de un asteroide y seleccionar cuidadosamente el lugar donde dirigir una explosión nuclear para proteger a la Tierra de un posible impacto en el futuro.

El estudio fue financiado a través del programa de Investigación y Desarrollo Dirigido de Sandia.

Un nuevo método para simular la desviación de asteroides

Para investigar cómo las diferentes formas de los asteroides responden a las explosiones nucleares, Moore y su equipo desarrollaron lo que describieron como el modelo de desviación de asteroides más preciso hasta la fecha.

Los modelos computacionales anteriores enfrentaban una limitación importante, ya que los investigadores debían elegir entre representar la forma compleja de un asteroide o realizar cálculos detallados de las fuerzas físicas involucradas. Combinar ambos enfoques requería más potencia de cálculo de la que era práctica.

El nuevo sistema supera este obstáculo, permitiendo a los científicos estudiar formas realistas de asteroides mientras mantienen la precisión necesaria para calcular su respuesta a un estallido de rayos X. El resultado es la simulación más detallada de desviación de asteroides producida hasta ahora.

"Nuestro nuevo algoritmo es más de 1,600 veces más rápido, lo que fue crítico para este avance", afirmó Moore. "Con los modelos anteriores, las computadoras simplemente no podían manejarlo".

Por qué los asteroides irregulares cambian todo

El interés de Moore en mejorar estos cálculos surgió de un experimento anterior utilizando la máquina Z de Sandia, que demostró por primera vez que los rayos X podían desviar un pequeño fragmento de material de asteroide.

El siguiente desafío fue determinar cómo el mismo proceso físico podría afectar a un asteroide completo.

"Comencé a preguntarme cómo escalar el cálculo para predecir más precisamente la desviación de un asteroide a gran escala", relató.

Un problema importante fue la práctica generalizada de tratar a los asteroides como esferas. Aunque esto simplifica la matemática, ignora las formas irregulares de los asteroides reales, que pueden tener crestas, depresiones y superficies desiguales.

"Se pueden hacer estimaciones de esa manera, pero los asteroides vienen en todo tipo de formas raras y lumpias", dijo. "Fue entonces cuando me uní a algunos trabajos que uno de mis colegas estaba realizando relacionados con el desgasificado de objetos en el espacio. Creo que tuvimos un momento de revelación cuando nos dimos cuenta de que podríamos hacer esto. No más esferas. Seríamos capaces de modelar la desviación para cualquier asteroide".

La solución involucró reunir dos sistemas de simulación sofisticados que ya se utilizaban en Sandia para tipos de problemas físicos muy diferentes.

"El código ALEGRA se utiliza normalmente para modelar experimentos rápidos y de alta energía, como la implosión magnética de cables en la máquina Z, mientras que SPARTA, un código de Monte Carlo de simulación directa, se utiliza generalmente para modelar fuerzas comparativamente débiles y de evolución lenta, como la resistencia de un satélite por el viento solar", explicó Moore.

"La innovación clave aquí fue descubrir cómo combinar los dos enfoques de simulación".

Prediciendo qué ocurre después de una explosión nuclear

El nuevo modelo computacional permite a los investigadores reconstruir un asteroide utilizando imágenes 3D detalladas capturadas durante los sobrevuelo de naves espaciales. Luego pueden simular un estallido nuclear de rayos X mientras ajustan la fuerza de la explosión, su distancia al asteroide y la dirección desde la cual llega la radiación.

El software calcula cuánto material se vaporizaría en diferentes partes de la superficie del asteroide y muestra los resultados como un mapa de calor. Con esa información, estima el empuje resultante, los cambios en la rotación del asteroide y la extensión del daño superficial.

Estos cálculos son importantes porque una misión de defensa planetaria exitosa cambiaría idealmente la trayectoria de un asteroide sin romperlo en múltiples fragmentos peligrosos. Redirigir un solo objeto grande podría ser preferible a crear varios pedazos que aún podrían amenazar a la Tierra.

Sin embargo, las simulaciones aún no pueden predecir todas las posibles consecuencias de una explosión nuclear.

"En este momento, nuestro modelo computacional solo considera la ruptura de rocas en la superficie. No podemos predecir la ruptura de todo el cuerpo del asteroide con precisión aún", dijo Moore.

Desarrollar esa capacidad requerirá investigación adicional, inversión y herramientas computacionales más avanzadas. Un intenso estallido de rayos X puede desencadenar numerosos efectos físicos, algunos de los cuales influyen entre sí. Contabilizar todas esas interacciones hace excepcionalmente difícil predecir exactamente cómo se comportaría un asteroide durante un intento de desviación real.

Elegir la explosión correcta podría salvar a la Tierra

A pesar de estos desafíos restantes, los hallazgos ofrecen orientación valiosa para futuros esfuerzos de defensa planetaria. La investigación muestra que la dirección de una explosión nuclear no es simplemente un detalle menor. Puede cambiar sustancialmente cuán efectivamente se redirige un asteroide.

"Nuestro estudio muestra cuán importante es apuntar con cuidado", afirmó Moore. "Elige el lado correcto y ganarás. Si fallas, podría ser un mal día".

Las nuevas herramientas de simulación podrían eventualmente ayudar a los planificadores de misiones a identificar la forma más efectiva de desviar un asteroide amenazante. En principio, los investigadores podrían ingresar información detallada sobre su forma, luego calcular la fuerza explosiva ideal, la distancia y la dirección necesarias para moverlo lejos de la Tierra.

Sin embargo, convertir esos cálculos en una misión real seguiría siendo extremadamente difícil.

Por un lado, el software requiere información razonablemente precisa sobre la forma del asteroide desde todas las direcciones. Si se descubriera un asteroide en curso de colisión con la Tierra, podría no haber suficiente tiempo para reunir las observaciones necesarias.

Otro desafío sería entregar y posicionar un dispositivo nuclear en el lugar preciso relativo a un asteroide que viaja por el espacio. Incluso si los científicos pudieran identificar la configuración de explosión ideal, ejecutarla requeriría una precisión extraordinaria.

No obstante, las simulaciones mejoradas podrían eliminar gran parte de la incertidumbre que rodea un posible método de defensa contra asteroides. Al comprender mejor cómo los rayos X nucleares interactúan con las superficies complejas de los asteroides reales, los científicos se acercan a predecir qué estrategias funcionarían mejor.

Para Moore, ese progreso es un paso alentador hacia asegurar que la humanidad tenga una mejor oportunidad de prevenir un impacto catastrófico de un asteroide.