FOTO: Emoción y orgullo en la entrega del poncho al papa León XIV por un artesano cordobés

Buenos Aires, 8 de noviembre (NA) – El gobernador de Córdoba Martín Llaryora se prepara para entregar al papa León XIV un poncho confeccionado por Erick Rojas, un joven artesano de la Comunidad Indígena La Unión, durante la visita del Sumo Pontífice a la provincia el próximo martes 10 de noviembre. Rojas, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, expresó estar "muy orgulloso" de ser el creador de este significativo presente.

La historia de este poncho se remonta a meses atrás, cuando el gobernador visitó Villa de Pocho y conoció a Rojas, quien le obsequió un poncho elaborado artesanalmente en el noroeste cordobés. Esta conexión fue el punto de partida para que el gobernador decidiera que un presente representativo de la región se llevara al Vaticano.

Semanas después, se confirmó que el papa León XIV visitaría Córdoba, lo que llevó a Llaryora a optar por el poncho de Rojas como símbolo de la identidad y cultura de la provincia. La elección fue clara y significativa.

"Cuando me informaron ya tenía algo del hilo preparado y empecé a tejer siguiendo el diseño que le había mencionado al gobernador durante una reunión que tuvieron", comentó Erick, quien está emocionado por la oportunidad de mostrar su arte. Durante el encuentro que tuvieron en julio, ambos avanzaron en los detalles de la pieza, recuperando los saberes, materiales y técnicas que distinguen a los tejidos ancestrales del noroeste provincial.

Al ser consultado sobre lo que significa para él ser parte de este momento, Rojas manifestó: "Estoy muy orgulloso. Es algo muy importante para mí y mi comunidad, mi gente, mi familia, mis vecinos".

Asimismo, agregó que este acto "sienta base como parte de una reparación histórica que se tiene que hacer desde los diferentes Estados con los pueblos originarios". El poncho será entregado por Llaryora al papa al momento de su llegada al aeropuerto provincial, antes de que el Sumo Pontífice cumpla con su agenda en Córdoba.

Agenda del papa León XIV en Córdoba

El martes 10 de noviembre, el Sumo Pontífice arribará al Aeropuerto de Córdoba a las 09:00 horas, y a las 10:00 horas celebrará la Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar.

El recorrido con el Papamóvil comenzará a las 11:45 horas, seguido del saludo a los fieles en el Arzobispado a las 12:30 horas.

Además, el Gobierno provincial ha detallado que a las 15:15 horas se llevará a cabo un encuentro con Obispos, Consagrados y Agentes Pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. El regreso a Buenos Aires está previsto para las 16:55 horas, para continuar con su agenda en la Capital Federal por la noche.