FOTO: Detenido en Palermo por usar un permiso falso mientras se preparan los eventos con el Papa

Buenos Aires, 8 noviembre (NA) -- Un individuo fue arrestado este domingo en las cercanías del escenario montado en el barrio de Palermo, donde se espera la llegada del papa León XIV. El hombre, que se trasladaba en moto, intentó hacerse pasar por bombero voluntario y portaba un permiso de circulación que resultó ser apócrifo.

Según información proporcionada por fuentes de la policía a la Agencia Noticias Argentinas, el detenido, de 35 años, también manifestó ser turista y llevaba consigo un "handy y una sirena de patrullero trucha".

La detención tuvo lugar en la intersección de calle John Kennedy y avenida del Libertador, donde el sospechoso fue parado para un control de rutina. Durante la verificación, presentó documentación que resultó ser falsa y alegó que era bombero voluntario de Vuelta de Rocha, además de mostrar una autorización falsa que le permitía circular por la zona restringida.