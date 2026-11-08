Tragedia en Río de Janeiro: diez miembros de una familia fallecieron tras volcar su auto en un lago
Una familia brasileña compuesta por diez personas perdió la vida en un accidente ocurrido en Barra Mansa, Río de Janeiro.
08/11/2026 | 15:49Redacción Cadena 3
FOTO: Tragedia en Río de Janeiro: murió una familia en Barra Mansa.
En la madrugada del 8 de noviembre de 2026, una tragedia sacudió a Barra Mansa, en el sur del estado de Río de Janeiro, donde diez integrantes de una familia brasileña fallecieron tras volcar su automóvil y caer en un lago. El incidente tuvo lugar en la calle Fazenda Santa Catarina, en la localidad de Ataulfo de Paiva. Según un comunicado emitido por el Gobierno del Estado de Río de Janeiro, todos los fallecidos eran parte de una misma familia, compuesta por seis adultos y cuatro niños.
La Policía Militar recibió la alerta sobre el accidente de un testigo que transitaba por la zona y observó el auto volcado en el agua. Sin embargo, este testigo no pudo determinar cuánto tiempo había estado el vehículo sumergido. Las víctimas incluyeron una bebé, tres niños, cuatro mujeres y dos hombres, pero hasta el momento, las identidades no fueron reveladas.
Un familiar de los fallecidos comentó al portal de noticias g1 que todos vivían en el barrio de Santa Cruz, en Volta Redonda. Tras el accidente, el Cuerpo de Bomberos se movilizó al lugar y recuperó los diez cuerpos. En total, 30 bomberos militares, incluyendo dos buzos tácticos, participaron en el operativo, que contó con el apoyo de diez vehículos y una embarcación.
La Policía Civil inició una investigación para determinar las circunstancias en que el auto cayó al lago. No obstante, se advirtió que el lugar del accidente carecía de iluminación y no se identificaron cámaras de seguridad cercanas. La comisaría de Barra Mansa registró el caso como muerte por ahogamiento, con una sospecha inicial de accidente.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Barra Mansa? Un accidente automovilístico resultó en la muerte de diez miembros de una familia brasileña tras volcar su vehículo y caer en un lago.
¿Quiénes fueron las víctimas? Las víctimas eran parte de una misma familia, compuesta por seis adultos y cuatro niños, incluyendo una bebé.
¿Cuándo ocurrió el incidente? El accidente ocurrió en la madrugada del 8 de noviembre de 2026.
¿Dónde tuvo lugar el accidente? El accidente se produjo en la calle Fazenda Santa Catarina, en la localidad de Ataulfo de Paiva, Río de Janeiro.
¿Cómo se enteró la policía del accidente? La Policía Militar recibió la alerta de un testigo que vio el auto volcado en el agua.
¿Por qué se inició una investigación? La Policía Civil investiga las circunstancias del accidente, ya que el lugar carecía de iluminación y no había cámaras de seguridad.