Tragedia en Río de Janeiro: diez miembros de una familia fallecieron tras volcar su auto en un lago

En la madrugada del 8 de noviembre de 2026, una tragedia sacudió a Barra Mansa, en el sur del estado de Río de Janeiro, donde diez integrantes de una familia brasileña fallecieron tras volcar su automóvil y caer en un lago. El incidente tuvo lugar en la calle Fazenda Santa Catarina, en la localidad de Ataulfo de Paiva. Según un comunicado emitido por el Gobierno del Estado de Río de Janeiro, todos los fallecidos eran parte de una misma familia, compuesta por seis adultos y cuatro niños.

La Policía Militar recibió la alerta sobre el accidente de un testigo que transitaba por la zona y observó el auto volcado en el agua. Sin embargo, este testigo no pudo determinar cuánto tiempo había estado el vehículo sumergido. Las víctimas incluyeron una bebé, tres niños, cuatro mujeres y dos hombres, pero hasta el momento, las identidades no fueron reveladas.

Un familiar de los fallecidos comentó al portal de noticias g1 que todos vivían en el barrio de Santa Cruz, en Volta Redonda. Tras el accidente, el Cuerpo de Bomberos se movilizó al lugar y recuperó los diez cuerpos. En total, 30 bomberos militares, incluyendo dos buzos tácticos, participaron en el operativo, que contó con el apoyo de diez vehículos y una embarcación.

La Policía Civil inició una investigación para determinar las circunstancias en que el auto cayó al lago. No obstante, se advirtió que el lugar del accidente carecía de iluminación y no se identificaron cámaras de seguridad cercanas. La comisaría de Barra Mansa registró el caso como muerte por ahogamiento, con una sospecha inicial de accidente.