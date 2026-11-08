En vivo

Camino del Papa en Argentina

Especial llegada al país

Argentina

En vivo

Camino del Papa en Argentina

Especial llegada al país

Rosario

En vivo

Heat 100

Fernanda y Fernando

En vivo

Clave de Sol

Pato Bon

En vivo

Fronteras afuera

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cadena 3 Mundo

Tragedia en Río de Janeiro: diez miembros de una familia fallecieron tras volcar su auto en un lago

Una familia brasileña compuesta por diez personas perdió la vida en un accidente ocurrido en Barra Mansa, Río de Janeiro.

08/11/2026 | 15:49Redacción Cadena 3

Perspectiva Nacional

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Tragedia en Río de Janeiro: murió una familia en Barra Mansa.

FOTO: Tragedia en Río de Janeiro: murió una familia en Barra Mansa.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

En la madrugada del 8 de noviembre de 2026, una tragedia sacudió a Barra Mansa, en el sur del estado de Río de Janeiro, donde diez integrantes de una familia brasileña fallecieron tras volcar su automóvil y caer en un lago. El incidente tuvo lugar en la calle Fazenda Santa Catarina, en la localidad de Ataulfo de Paiva. Según un comunicado emitido por el Gobierno del Estado de Río de Janeiro, todos los fallecidos eran parte de una misma familia, compuesta por seis adultos y cuatro niños.

La Policía Militar recibió la alerta sobre el accidente de un testigo que transitaba por la zona y observó el auto volcado en el agua. Sin embargo, este testigo no pudo determinar cuánto tiempo había estado el vehículo sumergido. Las víctimas incluyeron una bebé, tres niños, cuatro mujeres y dos hombres, pero hasta el momento, las identidades no fueron reveladas.

Un familiar de los fallecidos comentó al portal de noticias g1 que todos vivían en el barrio de Santa Cruz, en Volta Redonda. Tras el accidente, el Cuerpo de Bomberos se movilizó al lugar y recuperó los diez cuerpos. En total, 30 bomberos militares, incluyendo dos buzos tácticos, participaron en el operativo, que contó con el apoyo de diez vehículos y una embarcación.

La Policía Civil inició una investigación para determinar las circunstancias en que el auto cayó al lago. No obstante, se advirtió que el lugar del accidente carecía de iluminación y no se identificaron cámaras de seguridad cercanas. La comisaría de Barra Mansa registró el caso como muerte por ahogamiento, con una sospecha inicial de accidente.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Barra Mansa? Un accidente automovilístico resultó en la muerte de diez miembros de una familia brasileña tras volcar su vehículo y caer en un lago.

¿Quiénes fueron las víctimas? Las víctimas eran parte de una misma familia, compuesta por seis adultos y cuatro niños, incluyendo una bebé.

¿Cuándo ocurrió el incidente? El accidente ocurrió en la madrugada del 8 de noviembre de 2026.

¿Dónde tuvo lugar el accidente? El accidente se produjo en la calle Fazenda Santa Catarina, en la localidad de Ataulfo de Paiva, Río de Janeiro.

¿Cómo se enteró la policía del accidente? La Policía Militar recibió la alerta de un testigo que vio el auto volcado en el agua.

¿Por qué se inició una investigación? La Policía Civil investiga las circunstancias del accidente, ya que el lugar carecía de iluminación y no había cámaras de seguridad.

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf